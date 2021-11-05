婆婆「五倍券+疫苗2劑搞定」嘴臉神轉！　媳笑：毒菇更噁心

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻多年來對婆家盡心盡力地付出，像是帶婆婆照胃鏡、幫小姑們處理問題等，當她們有求於她時，就會表現得很熱絡；但事情一辦完，態度立刻神轉，讓她錯愕不已，「五倍券領完、第二劑打完就又開始對我擺臭臉了，哇！果然是一家人，這遺傳基因真他X的好棒棒！」

女網友在「靠北婆婆2.0」寫下長文，獻給噁心又現實的大小毒菇，「兩個星期前為了湊運費，請我幫妳們網購衣服，一個星期前請我教妳們農遊券怎麼領，還很熱絡地討論要買哪一台新機車，這星期呢？直接把我當空氣，讓我見識到人性的現實。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

原po表示，在婆婆要去照胃鏡時，大小毒菇甩一句「特休不夠用欸！」這就成了她的責任，彷彿她請特休就無所謂，事後貼心回報婆婆的情況，大姑還算會做人，有回訊息道謝；而小姑只回了一個「嗯」字，讓她氣到直呼，「果然沒什麼教養呢！」

不論是五倍券、預約疫苗接種等，婆婆的大小事都由她一手包辦，結果全部搞定後，馬上又開始對她擺臭臉。人妻接著說，「妳們的爸腳痛風，痛到連走路都沒辦法，是誰晚上11點載他去急診？結果妳們只說買藥給他吃就好，娘家的電費、第四台費、妳們白目媽的電話費都是我跟我老公在繳，每月家用1萬4也是我在給，請問妳們回來吃喝拉撒有付我錢嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，她心寒表示，「我老公都是站在我這邊的，這10年來我們一起孝順妳們的爸媽，換來了什麼樣的對待？有人記得我們的付出嗎？沒有欸，妳們都覺得是理所當然的，如果妳們這麼厲害，請回來養妳們的爸媽，不管大大小小的事、水電費、電話費、家具電器請乖乖出錢出力，不要每次都只有出一張嘴！」

對此，網友們紛紛回應，「對那些只會出嘴的人，根本不用客氣」、「媳婦原本就是外人！不用期待婆家多大多好的對待！可以多多孝順娘家的父母」、「這類毒菇一般觀念都是孝順父母的事照傳統走，財產繼承要求按法律來」、「很多毒菇都這樣，我們家的也是每次回來都假孝順，說婆婆哪裡不好或是缺什麼，最後付錢的是我們，回去還敢大聲說是她買的，真是臉皮夠厚」。