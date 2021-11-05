　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆「五倍券+疫苗2劑搞定」嘴臉神轉！　媳笑：毒菇更噁心

▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻多年來對婆家盡心盡力地付出，像是帶婆婆照胃鏡、幫小姑們處理問題等，當她們有求於她時，就會表現得很熱絡；但事情一辦完，態度立刻神轉，讓她錯愕不已，「五倍券領完、第二劑打完就又開始對我擺臭臉了，哇！果然是一家人，這遺傳基因真他X的好棒棒！」

女網友在「靠北婆婆2.0」寫下長文，獻給噁心又現實的大小毒菇，「兩個星期前為了湊運費，請我幫妳們網購衣服，一個星期前請我教妳們農遊券怎麼領，還很熱絡地討論要買哪一台新機車，這星期呢？直接把我當空氣，讓我見識到人性的現實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣政府從社會救助金專戶「新冠肺炎專案」撥出1千萬元，慰助因接種疫苗產生不良副作用的鄉親以及因公染疫的第一線防疫人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

原po表示，在婆婆要去照胃鏡時，大小毒菇甩一句「特休不夠用欸！」這就成了她的責任，彷彿她請特休就無所謂，事後貼心回報婆婆的情況，大姑還算會做人，有回訊息道謝；而小姑只回了一個「嗯」字，讓她氣到直呼，「果然沒什麼教養呢！」

不論是五倍券、預約疫苗接種等，婆婆的大小事都由她一手包辦，結果全部搞定後，馬上又開始對她擺臭臉。人妻接著說，「妳們的爸腳痛風，痛到連走路都沒辦法，是誰晚上11點載他去急診？結果妳們只說買藥給他吃就好，娘家的電費、第四台費、妳們白目媽的電話費都是我跟我老公在繳，每月家用1萬4也是我在給，請問妳們回來吃喝拉撒有付我錢嗎？」

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，她心寒表示，「我老公都是站在我這邊的，這10年來我們一起孝順妳們的爸媽，換來了什麼樣的對待？有人記得我們的付出嗎？沒有欸，妳們都覺得是理所當然的，如果妳們這麼厲害，請回來養妳們的爸媽，不管大大小小的事、水電費、電話費、家具電器請乖乖出錢出力，不要每次都只有出一張嘴！」

對此，網友們紛紛回應，「對那些只會出嘴的人，根本不用客氣」、「媳婦原本就是外人！不用期待婆家多大多好的對待！可以多多孝順娘家的父母」、「這類毒菇一般觀念都是孝順父母的事照傳統走，財產繼承要求按法律來」、「很多毒菇都這樣，我們家的也是每次回來都假孝順，說婆婆哪裡不好或是缺什麼，最後付錢的是我們，回去還敢大聲說是她買的，真是臉皮夠厚」。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中
醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　 陳時中：一直都有這可能
增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例
陳時中突脫口「這在玩魷魚遊戲？」　全場爆笑
疫苗殘劑放寬！　只有1人也可以開新瓶
北市30多歲女確診　Ct值曝光！感染源待釐清
被小玉換臉A片！　美麗妄娜逆風「選擇原諒」曝原因
首例「莫德納+BNT混打」染Delta　60歲男突破性感染
助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死
快訊／今又增1本土！　確診縣市曝光
LIVE／AZ加開預約截止、BNT再到貨　陳時中最新說明
小六畢旅「3天2夜玩花蓮」6250元行程曝　網讚便宜：想去
捷運妹被搭訕　喝下「免費飲料」全身無力控性侵！結局逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

印尼女Ct值40確診列本土！抗體未生成「需二採」　羅一鈞解析原因

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

印尼女Ct值40確診列本土！抗體未生成「需二採」　羅一鈞解析原因

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

想吃雞腿便當遭阻　納豆驚曝「演藝圈最會拍馬屁同事」竟是他！

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

楊瓊瓔爭取水公司4300萬　大雅800戶明年底更換老舊自來水管

公投綁大選導致投票亂象？　江啟臣批：中選會辦不好不要牽拖制度

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！丫鬟造型曝光…貼文一看網傻了：請簡體字

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

失戀女大生飆高音「被警察攔下」　結局逆轉

World Gym解約　遭嗆「現在是怎樣？」

立冬連3天降溫　28→12°C全台變冰時程

快訊／今增1本土病例「在台北市」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

深V妹開箱GoPro　拍「慢動作影片」胸前狂震

性感網紅攻合歡山一張照被檢舉　開罰原因曝光

更多熱門

相關新聞

東港安泰醫院打錯疫苗「3大疏失」　裁罰15萬

東港安泰醫院打錯疫苗「3大疏失」　裁罰15萬

屏東東港鎮安泰醫院11月3日誤將AZ疫苗當莫德納施打於造冊長者，約有100人受影響，事後發現主動通報屏東縣政府衛生局，衛生局即刻介入調查並提出輔導改善建議事項，並要求安泰醫院三日內提出檢討改善報告，今(5)日接到院方報告，找到3項疏失，依違反醫療法等裁罰15萬元。

加碼券總整理！「超強9神號」入袋3張↑

加碼券總整理！「超強9神號」入袋3張↑

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

地方創生券明10時起登錄領券　共有21萬889位幸運兒

地方創生券明10時起登錄領券　共有21萬889位幸運兒

「地方創生券」最後一抽中獎號碼出爐！　7組幸運兒爽領500元

「地方創生券」最後一抽中獎號碼出爐！　7組幸運兒爽領500元

關鍵字：

婆婆婆家毒菇五倍券疫苗農遊券婆媳媳婦

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

李易低調念東海！本名難得曝光

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面