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「黑道阮經天」教唆暴力討債、逼女賣淫！只判3年　5大罪證曝光

▲▼ 「黑道阮經天」道克明遭判刑。（合成圖／記者張君豪翻攝、翻攝自阮經天微博）

▲「黑道阮經天」道克明遭判刑。（合成圖／記者張君豪翻攝、翻攝自阮經天微博）

記者陳羿妏／台北報導

外型神似藝人阮經天、竹聯幫玄武堂堂主道克明2009年接續犯下教唆幫眾暴力討債，檢警調查後，最終依五大罪證將道克明以及幫眾們起訴。案經11年審理，道克明被依主持犯罪組織罪，判處3年刑期，並強制工作3年；另外10名幫眾則分別被判5月至10不等刑期，且全部須強制工作3年。對此，道克明今年9月30日已入獄服刑。

判決指出，道克明分別在2003年至2008年間，接續犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例案、以及過失傷害、賭博等案件，2008年7月底才易科罰金執行完畢；孰料，他在2009年1月起，卻擔任竹聯幫玄武堂堂主，主持幫務，以經營國內外職業運動簽賭網站的方式，受人委託索討債務來收取佣金，並接續犯下強暴、脅迫、恐嚇等犯行，直到同年6月底遭警方查獲，事後檢警依5大罪證將道克明及幫眾們起訴。

第一起事件發生於2009年2月，玄武堂成員石富安受一名綽號「強哥」的男子委託要求陳姓男子搬家，不料，遭對方拒絕後，石與另外2名男子依強哥指示，先是持棍棒敲打陳男家門，見陳男抵死不從，接著又撂人到陳家潑灑油漆，石還嗆聲「叫你搬離開這裡，你還不搬，我絕對要讓你們全家死光光，你太太的市場在哪裡我都知道，你市場生意我也去亂讓你不用作了，之前菜園裡油漆也是我潑的」等語。

第二起事件發生在2009年4月，一名許姓男子參與玄武堂成員王慶隆經營的簽賭網站後，欠下樁腳吳韋廷25萬元，因無力償還，遲遲避不見面。王、吳2人為追討賭債，多次到許家但都無下文，便逼問許母，許男的下落及聯絡方式，甚至要求許母代為清償賭債，恫嚇「不還錢，若許男被找到的話，要先修理一頓」，許母迫於無奈，只好先代兒子償還債務。

第三起事件發生於2009年2月間，一名蔡姓男子以275萬元向「上億汽車」購買賓士，同年4月間，他因認為車子曾更換左前葉子板且重新烤漆過，認為賣車商並未告知全情，便要求對方買回該車。豈料，蔡男不滿遭到拒絕，竟夥同王慶隆、道克明等20多人到上億汽車談判，開嗆「這件事你不處理，你小錢不花準備花大錢」，最終上億汽車以273萬元買回該車，一行人才肯離去。

第四起事件發生於2009年4月間，一名林姓男子向王慶隆借款，卻未依約償還，而林父曾開立票據擔保債務，王慶隆便請成員周信孝、夏君維等向林姓父子催討債務但催討未果，他們後續先是脅迫林父把金戒指交出來抵債，還打電話恐嚇「你今天一定要給我10萬元，今天沒有準備個3、4萬元的話，要找人去你家，等到有錢為止」，接著連日跑到林家討債。

第五起事件則發生於2009年6月間，一名張姓男子因積欠20萬元賭債避不見面，玄武堂成員周志明夥同2名成員找上張的顏姓女友討債，逼顏女交付現金5萬元，另簽發3張5萬元的本票。

全案審理時，道克明否認擔任玄武堂堂主，以及主持犯罪組織；他辯稱是趙子傑擔任堂主，但他與趙沒有關係，而副堂主沙學堯則是他多年認識的朋友，因對方服刑中，所以他與其他好友基於好心才幫沙家寄錢，卻被扭曲成繳納玄武堂規費，其他成員受傷的事情與他無關，且他不曉得其他幫眾為何要稱呼他為「大哥」。

不過，法官勘驗相關事證後，且小弟們確實都稱呼道「我們老大」，故不採信道克明等人的說詞，最終依主持犯罪組織罪，將道克明判處3年刑期，強制工作3年，另外10名幫眾則分別被判5月至10不等刑期，且全部須強制工作3年。

據悉，道克明個性兇殘，除了犯下上述事件之外，也曾率眾砸毀酒店，且把無辜女子送往日本賣淫；此外，2019年道克明還被查獲，因投資南非期貨失利，夥同超跑達人鄧超鴻詐騙富商，進帳達上億元。鄧超鴻先是拿詐騙金主的款項填入公司帳戶，把租賃來的包含藍寶堅尼大牛小牛、保時捷GTR等高價跑車轉抵押給金主，而道克明事後再以幫忙驗車、保養為由騙取高價跑車再轉賣、甚至「一車多賣」再轉過戶給其他賣家。

▼「黑道阮經天」入獄。（圖／讀者提供）

▲▼「黑道阮經天」道克明入獄。（圖／記者劉昌松翻攝）

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