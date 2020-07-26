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捅破車窗偷竊判刑　他上訴求不要強制工作理由竟是「沒有喜歡的課程」

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▲男子質疑神父不夠專心聽告解，拿螺絲起子丟聖母玫瑰堂， 險造成損毀「歷史建物」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子連續拿螺絲起子砸車窗搜刮財物，法官判他強制工作，他竟上訴請求不要，只因「沒有喜歡的課程」 。圖為示意圖。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李忠憲／台中報導

無業洪姓男子靠竊盜維生，拿螺絲起子專門敲破汽車車窗搜刮財物，一審認定犯下11件竊案，應執行3年2月，並令入勞工場所強制工作3年。豈知，洪男上訴理由竟是「報了2年都沒有報到喜歡的課程」，「強制工作對我沒幫助」，甚至「請不要宣告強制工作，我可以接受判重一點」但法官顯然聽不下去，認為一審有理由，駁回上訴。

判決書指出，現年41歲無業洪姓男子是名慣竊，他因缺錢花用，2018年12月開始到2019年1月間，在台中市南區、北區、東區鎖定停放路邊的小客車及計程車，用準備好的螺絲起子破壞車窗後，再搜刮車內財物，2個月就犯下11件。其中雖有單件竊得9千元，但也不乏有得手30元，甚至一毛未得的情況，而車主卻得認賠，花大筆錢修理車窗。

台中地院審理後，認為洪男觸犯攜帶兇器竊盜罪、攜帶兇器竊盜未遂罪及毀損罪，均為累犯，一罪一罰應執行3年2月，其中1年可易科罰金。另審酌洪男並非沒工作能力，出監4日就犯案，供稱「入監前無業，收入來源是竊盜所得」等，可見他已沉溺竊盜犯行有不勞而獲偏差心態，將竊盜視以為常。認為他應學習一技之長並養成勞工習慣，命他應於入監執行前，令入勞動場所強制工作3年。

洪男不服上訴台中高分院，他理直氣壯地跟法官說，檢察官起訴時並沒有請求強制工作，一審卻在案子審結前判他要強制工作。原審說他沒有一技之長，沒有工作，但「強制工作不一定可以學到技能」。

他還補充提到，他在2007年至2010年在監執行時，「報了2年都沒有報到喜歡的課程」，「強制工作對我沒幫助」。請法官將強制工作改判成有期徒刑，他就可以報名國中班，之後再報高中班。他還談到，泰源的技訓班他沒有興趣，台中看守所開的班比較有興趣，且對他比較有幫助。「請不要宣告強制工作，我可以接受判重一點」等語。

高院法官認為，洪男在此案被逮後，短短7天又犯下16件竊案，可見只有以強制從事勞動方式，來培養他勤勞習慣、正確工作觀念，如此才能矯治犯罪習慣，並習得一技之長，以便往後重回社會時，能自立更生，適應正常群體生活，因此駁回洪男上訴。全案仍可上訴。

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