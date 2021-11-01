別懷疑！合歡山曾有滑雪場　網見「60年前照片」驚：當時雪超大

▲台灣60年前也曾有座滑雪場。（翻攝自國發會臉書）



圖文／鏡週刊

台灣冬天不像日、韓等國家寒冷，就算山上下雪積雪也不深，因此國內也不盛行滑雪活動。但其實台灣曾在60多年前有滑雪場，就位在海拔3,100多公尺的合歡山上，當時也推動了不少雪上運動，照片一曝光讓不少網友陷入回憶，紛紛曬出家人年輕時到滑雪場的照片，直呼當年雪真的很大、很多，感嘆地球暖化真的好嚴重。

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「不要懷疑，台灣曾經有座滑雪場」，國發會日前在臉書指出，60多年前政府在開闢東西橫貫公路支線時，發現海拔3,100多公尺的合歡山，每年冬季都有2個月的積雪期，且地形、坡度都很適合作為滑雪場，便在此成立「武嶺寒訓基地」，闢建雪場訓練國軍滑雪、雪地求生等，為台灣發展滑雪的開端。

到了1963年，中華民國滑雪協會等單位相繼成立、推動雪上運動，合歡山東峰至松雪樓間也有一條400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁更興建了滑雪訓練中心，培養台灣好手出國比賽；當時合歡山也是救國團舉辦冬令營的首要場地，有許多滑雪營、賞雪團等活動。

但隨著氣候變遷，合歡山的積雪不足，加上出國滑雪變得相當便利，台灣第一座滑雪場也逐漸消聲匿跡。國發會並貼出7張當時滑雪場的黑白照片，可以看到現場很多人穿著裝備在滑雪，相當熱鬧。

貼文一出也勾起許多網友的回憶，紛紛曬出自己、家人曾在滑雪場受訓的照片，「那時候的滑雪受訓很帥」「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」「參加過救國團的活動，滑雪就在這邊學的」連氣象達人彭啟明也現身留言，「我父親在將近53年前當兵在那受雪訓，說準備反攻大陸，要從東北打起…」也有網友感歎道，這些珍貴的照片證明了全球暖化對台灣高山的影響。

⛄不要懷疑，臺灣曾經有座滑雪場⛄​ ​ 讓國家檔案述說合歡山滑雪場輝煌過去✨​ 60多年前，政府開闢東西橫貫公路支線，發現海拔3100多公尺的... 由國發會發佈於 2021年10月23日 星期六



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