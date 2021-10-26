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10歲女童登武嶺高山症發作　上巡邏車「降千米高度」救命

▲10歲女童在武嶺高山症發作，合歡員警跨區送氧氣罐救援。（圖／新城分局提供）

10歲女童在武嶺高山症發作，合歡員警跨區送氧氣罐救援。（圖／新城分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

雖然已入深秋，原本是涼爽稍寒的絕佳旅遊季節，但海拔3000以上的合歡山卻因連日降雨，整座山頭籠罩在一片溼冷的陰霾中，北峰及西峰附近的小風口、小奇萊及東峰附近的松雪樓、主峰附近的昆陽等熱門景點均溫在10度以下，酷寒難耐。

來自新北市的謝姓遊客一家人日前來到合歡山旅遊，剛到武嶺停好車，立即前往合歡主峰登山，待攻頂完畢回到武嶺停車場後，其10歲的女兒突然出現頭痛欲裂、呼吸困難的症狀，經上車休息也未見好轉，處境可說又痛又冷，情況危急之下，謝男立即打電話報警請求協助。

雖然武嶺係屬南投仁愛分局翠峰派出所所轄，但前來合歡山旅遊的遊客一遇危難，不假思索之下，大多會撥打合歡派出所求救，當時正在松雪樓周邊實施交通疏導的合歡所員警呂小平、賴彼得獲報後，立即跨轄市前往1.5公里之外的武嶺施救。

憂心如焚的謝父看見警車迅速趕到之後，立即招手求救，經2警下車查看謝小妹妹的病徵，判斷應是罹患了急性高山症，經驗豐富的2警立即拿出隨車準備的氧氣罐供謝小妹妹吸用，果然呼吸困難的症狀立即獲得舒緩，2警在場觀察10分鐘後，謝小妹妹後腦脹痛依然持續，無法改善，2警決定將謝小妹妹降低海拔高度，遂即將其送上巡邏車，以警邏車的警示效果迅速送下山，另叮囑謝父緊跟尾隨其後。

巡邏車來到2134公尺高的清境松岡路段時，謝小妹妹頭痛症狀已經恢復許多，2警則將謝小妹妹安全交給謝父，獲得謝姓遊客一家人的衷心致謝。
   
新城分局分局長林育旺呼籲，所有前往合歡山的遊客一定要養足精神，做好保暖措施，要有分段休息登上高海拔山區的規劃，遇有任何危難請立即報警求助，以策安全。

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