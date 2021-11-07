哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」：無可取代

▲有網友認為《櫻桃小丸子》中文配音很有味道。（圖／櫻桃小丸子的環遊世界趣）

記者邱晟軒／台北報導

你心目中最強的中文配音卡通是哪部？有網友特別指出，觀賞動漫的時候，不看日文版就看不下去，唯獨蠟筆小新卻相反，認為中文配音特別有味道，於是也好奇詢問「『中配』卡通最成功的是哪部？」沒想到文章一出，全場刷了一整排《烏龍派出所》，力推這部中配「超越原版」。

有一名網友近日在批踢踢八卦版發文表示，不知道為什麼在看動漫的時候， 若是不看日文版就看不下去，但蠟筆小新卻相反，中文配音才有味道，於是他也好奇詢問「鄉民有覺得哪部中配也很優質的作品嗎？」

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▲誰是最強中配？全場鄉民都推《烏龍派出所》配音超神！（圖／翻攝自Kochikame FB）

貼文曝光後，立刻引起許多網友直指《烏龍派出所》是最強中配，紛紛回應，「烏龍派出所最成功」、「烏龍派出所吧，沒中配根本沒幾個人會想看」、「烏龍派出所的日配怎樣都聽不下去」、「配到連大人都愛看」、「兩津勘吉才是無敵的吧，完全不能接受日配」、「中配完全壓過日配」、「烏龍派出所，沒有之一」、「中配的極致，絕對是兩津，太生動了」、「人設跟配音加上文化，三位一體」。

然而也有網友點出其他推薦作品，「我們這一家也很神，尤其是花媽」、「我們這一家、台語版花田一路」、「辛普森家庭超強」、「不是南方四賤客嗎？」、「南方四賤客才是頂點，把配音結合時事還如此順暢」、「南方四賤客，沒有之一！每個角色都是經典」、「灌籃高手的櫻木」、「明明是真珠美人魚」、「南方公園，無法超越的經典」、「中華一番配的也不錯」。