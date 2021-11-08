南華早報：美對台「戰略模糊之處減少」　美中衝突風險增大

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社香港7日綜合外電報導

香港「南華早報」引述美中觀察家說法指出，美國雖未改變對台的「戰略模糊」政策，但模糊之處正在減少，美中在台海發生衝突的風險正逐漸增加。

美國總統拜登（Joe Biden）上月曾表示，台灣若遭北京攻擊，美國將保衛台灣，但白宮隨即澄清拜登未暗示政策有所改變。

戰略模糊指的是華府拒絕證實或否認若台灣遭受這類攻擊時，是否派兵介入保衛台灣。陸續有人呼籲美國擺脫數十年來的戰略模糊政策。例如美國國會眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）3日在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）說，「我認為少一點模糊可能比較好。」

▲專家認為，美國仍維持傳統對台政策。（圖／路透）

「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國人民大學國際關係專家時殷弘認為，美國政府並未正式宣布會使用武力保護台灣，這意味美國仍維持傳統對台政策；他並提到美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）5月曾說，美國若改變長期以來的戰略模糊政策，會產生「極大壞處」。

但時殷弘表示，現在模糊部分正漸漸減少，清晰之處則顯著增加。時殷弘表示，美國在軍事、外交、經濟、意識形態陣線上，逐步加強對台灣的支持，未來還可能進一步強化。他認為雖然美中都不願捲入軍事衝突，但美中正逐漸陷入「修昔底德陷阱」（Thucydides trap）。這項政治理論是在形容崛起的強權威脅既有強權時所產生的戰爭傾向。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）東亞計畫主任史文（Michael Swaine）也說，美國對於台灣議題並未改採戰略清晰，但在其他多個方面明顯拉近與台距離，「這增加美國說與做不相符的可能性」。他並提到，華府與北京因為台灣陷入嚴重危機的風險「無疑正在提升」。

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