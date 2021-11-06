美國務院發言人：我們的一中政策與中華人民共和國「截然不同」

▲ 普萊斯4日在記者會上被問及對台政策問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登10月下旬表示，台灣若遭中國攻擊，美國對於防衛台灣「有承諾」，引起國際社會關注美中及兩岸情勢。美國國務院發言人4日被問及美國對台政策，在記者追問之下脫口表示，美國一中政策與中華人民共和國截然不同。

根據美國國務院網站，《德國之聲》記者波爾（Ines Pohl）4日於國務院例行簡報會上提問，「因為拜登總統在白宮發表的談話有些模稜兩可，請問美國會保護台灣到什麼程度？」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應，「我們對此已經表達得非常清楚，我們的對台政策沒有改變，與台灣的防務關係一直以來都遵循《台灣關係法》，將持續支持台灣自我防衛，反對任何試圖改變現狀的單方面行動。我們始終堅持遵循6項保證、3個聯合公報及《台灣關係法》的『一個中國』政策，如我先前所說。」

當波爾追問對台支持是否包括軍事行動，普萊斯則未正面回應，僅強調將繼續依《台灣關係法》行事。

最後一名記者接著問道，「你剛才說了『我們的』一中政策，是否意味著這和中國的一個中國原則不同？」普萊斯對此表示，「我們擁有一個與中華人民共和國版本截然不同的一中政策。」

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