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雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

▲▼五月花,衛生紙,洗衣精,橘子工坊,雙11。（圖／五月花提供、翻攝自臉書）

▲ momo 雙11購物節五月花熱銷品項祭出滿滿優惠。（圖／五月花提供，下同）

消費中心／綜合報導

電商平台購物大節雙11是生活用品補貨的好時機，衛生紙、洗衣精等，永遠不會有買太多的問題，早晚都會用到，趁優惠時先買起來總比用完之後買原價划算，所以懂買的消費者都紛紛在雙11活動開跑前就先看好要下手的品項，時間一到馬上下單，就算不小心買太多，也不用擔心搬不動，短短時間一鍵送到家，此時不補貨更待何時？五月花雙11在momo購物網跟PChome線上購物優惠盡出，不僅回饋滿滿，再抽價值共百萬贈品，讓你買東西買得心安理得、囤貨囤得身心舒暢。

五月花不少熱賣品項都深獲消費者喜愛，像是五月花厚棒衛生紙，採用專利立體技術、氣旋絨織工藝，帶給使用者超乎想像的厚實感，擦拭時不用再因為易破的紙質煩心，也不用因為多抽兩張暗自心虛，因為五月花厚棒衛生紙只要一抽就能搞定，榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，無論是蓬鬆度、層數、柔感、厚度都考量進去，五月花更指出，衛生紙皆使用原生紙漿、採高溫殺菌，不含螢光劑、不染色，台灣製造的高讓消費者更安心。

▲▼五月花,衛生紙,洗衣精,橘子工坊,雙11。（圖／五月花提供、翻攝自臉書）

▲品牌大使阿KEN將在雙11下午1點登上momo直播舞台，當天還有限定優惠。（圖／翻攝自facebook「阿Ken」）

▲▼五月花,衛生紙,洗衣精,橘子工坊,雙11。（圖／五月花提供、翻攝自臉書）

五月花品牌活動大使阿KEN愛用的厚棒舒敏更是第一個通過美國PCR低敏認證的衛生紙，擁有面紙般的觸感，添加乳霜及尤加利菁萃，讓敏感肌膚也能備受呵護，重複擦拭也不擔心，輕鬆告別紅鼻子。無論是厚棒衛生紙或是舒敏厚棒衛生紙，皆符合CNS國家標準可以分解於水中，可安心直接丟入馬桶。厚棒衛生紙雙11活動期間整箱滿1,000元現折100元，輕鬆帶回一箱柔滑呵護。

五月花新柔韌衛生紙藉由獨家柔韌技術達到強韌質感，再添加杏仁果油讓紙張更顯柔軟，柔感升級90%，採用國際認證FSC環保林木漿料製作，友善環境，同樣符合CNS國家標準，可分解於水中，使用後輕鬆丟入馬桶即可乾淨溜溜。

雙11下午1點由品牌活動大使阿KEN在momo直播舞台與大家見面，當日電商平台祭出多項優惠產品的限定折扣。新柔韌衛生紙網路熱銷加量版，於當日下單更是現省260元，現在就揪親朋好友一起手刀囤貨。

▲▼五月花,衛生紙,洗衣精,橘子工坊,雙11。（圖／五月花提供、翻攝自臉書）

家用品除了衛生紙外，洗衣精也是用量大的品項，尤其後疫情時代對於衛生觀念更進化，如家中成員多，經常換洗衣物的洗衣量相當可觀，洗衣精又頗有份量，大多數消費者會選擇網路購買更輕鬆，橘子工坊Powerful Clean洗衣金球為乾式膠囊，高濃縮只要一顆就可以搞定所有的洗衣難題，產品主打「抗臭、零香精、零螢光劑、零洗劑殘留且不傷衣物」，是全家人的衣物守護者。只要在衣物上層出水口下方放上洗衣金球，接著按照一般程序就可以讓衣物煥然一新。橘子工坊洗衣金球於活動期間11/9～11/13只要$588元 ! 再加贈高效速淨碗盤洗滌液補充包430ml或洗手慕斯200ml。

▲▼五月花,衛生紙,洗衣精,橘子工坊,雙11。（圖／五月花提供、翻攝自臉書）

已經等不及要補充家中的衛生紙跟洗衣精了嗎？momo購物網11/1～11/14指定品項滿額1,000元現折100元、滿1,799元現折200元；11/1～11/30五月花所有品項使用momo聯名卡不限金額皆可享8%回饋；11/5～11/12五月花所有品項滿額登記抽好禮，另有滿額送的好康優惠，共有價值百萬的贈品等你帶回家。PChome線上購物指定品也有滿1,111折111（11/1～11/15）及滿1,000折100（11/16～11/30）的限時優惠，你準備好了嗎？

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關鍵字：

五月花衛生紙洗衣精橘子工坊雙11

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