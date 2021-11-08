銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

▲羅母因受限於疫情不得赴院探望愛女，只能一遍一遍看著視訊畫面，思念女兒。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國內新冠肺炎疫情在疫苗施打下逐漸緩解，疫苗被多數人視為「保命良藥」，本刊卻接獲投訴，指53歲羅姓婦人接種AZ疫苗5天後陷入昏迷，幾乎成為植物人，如今在各大醫院輾轉就醫，處境慘如人球，疾管署起初還不承認是疫苗惹禍，事後更對羅女處境不聞不問，羅母每日以淚洗面，對政府作法難以接受。

11月4日上午，本刊抵達羅母的住處，羅母已年過7旬，又因女兒的驟病而讓她一夕蒼老，卻因受限於疫情限制不得赴院探望，只能一遍再一遍看著視訊畫面，為母的心更被一刀一刀片的體無完膚。

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「她答應我疫情後要一起出去玩，現在卻連一句媽媽都叫不出來了。」羅母含淚表示，女兒自幼貼心懂事，出社會後一路晉升，最後成為某銀行高階經理，40歲結婚後為了撫育2個兒子才辭職，全心照顧一家老小，平時生活充實而美滿，沒想到在政府鼓勵下打疫苗竟是人生中最大的錯誤。

羅母提到，女兒平時極為注重飲食和作息，健康檢查報告也都沒有任何異樣，7月底接受醫生評估後施打AZ疫苗，8月1日當天還帶著女婿回娘家探望，一家人說說笑笑，直到傍晚5時許，女兒稱要回家煮飯，母女倆就此別過，這卻是她最後一次看到愛女的燦爛笑容。

據了解，羅婦離開娘家約20分鐘就感覺身體不適，此後便陷入昏迷，丈夫見狀連忙將她送往最近的中興醫院，中興醫院施以急救措施後，以設備不足為由安排羅婦轉院，此後又送往台大醫院，而患者在到院前已無生命跡象，台大醫生更在她的血液中還抽出AZ成分，緊急搶救後才恢復生命跡象。

▲羅婦平時身體健康，7月底經醫生評估後施打AZ疫苗，5天後卻突然陷入昏迷，如今幾乎成為植物人。

雖然勉強保住一命，羅婦仍在鬼門關徘徊約一星期，生命跡象才逐漸穩定，意識卻始終沒有恢復，幾乎成為植物人，醫生建議羅婦接受高壓氧治療，讓她有在甦醒的可能，家屬自是不願放棄任何機會，但受限於健保補助，羅婦每3個星期就得轉院。

本刊調查，健保給付病人在單間醫院20次高壓氧療程，以1天2次為上限計算，也就是3週時間，且健保局針對住院超過30天的病人會加強抽查，大醫院往往會預留轉院時間，院方大概到第2週就會開始「提醒」家屬準備出院，羅婦則淪為醫療難民，在雙北有高壓氧病房的醫院間輾轉就醫。

「我們就像垃圾被踢來踢去，根本沒有人來慰問過。」羅母氣憤表示，女兒先後住進台大、馬偕和耕莘醫院，起初疾管署不承認病情是因疫苗所起，是在家屬的堅持下才完成疫苗救濟申請程序，且至今仍無消無息，每月六位數的醫藥費更壓得全家人喘不過氣，只盼政府能聽到小老百姓心聲，還給受害者公道。

▲疾管署起初不承認羅婦病情是疫苗導致，待疫苗救濟程序完成後更毫無音訊，讓羅女家屬難以接受。

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