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大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署7日公布最新進出口統計數據，2021年大陸對台灣前10個月進出口總值為2662億美元，其中出口634.4億美元，年增31.7%、進口2028.4億美元，年增26.6%、貿易逆差1394億美元，較2020年前10月的1131億美元再度擴大。

根據海關總署數據，大陸對台灣 10月單月進出口總值為267.8億美元，出口63.9億美元、進口203.8億美元。

大陸進出口總值方面，今年前10個月共4.89兆美元，年增31.9%，較前年同期增長30.7%。其中，出口2.7兆美元，同比增長32.3%，比2019年同期增長32.4%；進口2.19兆美元，同比增長31.4%，比2019年同期增長28.6%；貿易順差5106.3億美元，同比增加36.6%。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸10月份單月進出口總值5159億美元，年增24.3%，月減5.3%，比2019年同期增長34.5%。其中，出口3002.2億美元，年增27.1%，月減1.8%，比2019年同期增長41%；進口2156.8億美元，年增20.6%，月減9.7%，比2019年同期增長26.4%；貿易順差845.4億美元，年增47.5%。

查看數據還能發現，今年前10個月，大陸對東盟、歐盟及美國的進出口均增長，其中與東盟的貿易總值最高，約4.55兆元（人民幣），佔大陸外貿總值的14.4%，其中，對東盟出口2.5兆元，增長19.1%；自東盟進口2.05兆元，增長22.2%；對東盟貿易順差4485.1兆元，增加6.6%。

數據也顯示，機電產品前10個月的出口值明顯增長，出口10.3兆元（人民幣），增長22.4%，占出口總值的58.9%。其中，自動數據處理設備及其零部件1.31兆元，增長12.1%；手機7165.8億元，增長13.3%；汽車（包括底盤）1798.7億元，增長111.1%。

同時，進口機電產品6.01兆元（人民幣），增長13.6%。其中，集成電路（半導體）5279.9億個，增加21.3%，價值2.25兆元，增長14%；汽車（包括底盤）79.8萬輛，增加11.9%，價值2880.7億元，增長17.2%。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

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