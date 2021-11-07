遭保母摔傷！雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

▲雲林11月大男嬰遭保母摔傷，父親出面受訪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高雄仁武區日前才發生一起11月大女嬰疑似遭到保母施虐致死案件，沒想到雲林7日又傳出11月大男嬰疑似遭到保母重摔，導致顱內出血，目前仍在醫院搶救當中。稍早男嬰父親出面受訪表示，由於男嬰右大腦都是積血，再加上視網膜附近也都有血塊，醫師嚴重懷疑是遭到施虐，而目前社會局已介入調查，詳細案情也有待釐清。

據了解，楊姓男嬰在大約7、8個月大時送托24小時保母，父母親則是每2到3天就會從台南前往保母家探視，而起初男嬰臉上都出現小小瘀傷，當時保母則告訴父母都是男嬰自己抓傷造成，因此父母並沒有太放心上，沒想到7日就傳出顱內出血命危消息，也讓男嬰父母相當錯愕。





▲男嬰目前正在緊急開刀中，親友在醫院焦急等待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊父表示，他回想到過去幾個月來，兒子臉上總會出現大大小小的瘀傷，但因小孩常有碰撞，自己也不願懷疑保母，而始終選擇相信。然而，6日傍晚他們卻接到保母電話表示，男嬰從2公尺高處摔落，已陷入昏迷且有嘔吐現象，緊急送醫搶救。

楊父提到，醫師開刀後向他們稱，男嬰右大腦都是積血，只能緊急開腦取出頭蓋骨，且男嬰視網膜附近也都有血塊，醫師嚴重懷疑是遭到施虐。

目前警方已介入調查，而保母說詞反覆，一下稱男嬰是從2公尺高處摔落，又改稱是1公尺高的地方摔下，警方目前仍在深入調查當中。此外，社會局也在第一時間以兒童救治處置，也已與家長了解情形並提供協助。