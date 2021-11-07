誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外：速食店最好喝

▲誰是奶茶界霸主？鄉民答案很意外！（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

對手搖控而言，奶茶就是不管天氣如何，四季都能喝的神級飲品。有一名女網友近日就在網路論壇上好奇詢問，「如果一生只能選一種奶茶喝，大家會選哪一家奶茶？」貼文曝光後，立刻引起網友一致推薦「知名連鎖速食店」的熱奶茶超神、超好喝！

有一名女網友27日在Dcard以「哪家奶茶最好喝」為題表示，近日經期來很不舒服，剛好就去肯德基買蛋撻，順便點了一杯熱奶茶飲用，結果驚為天人「怎麼會這麼好喝」，她同時在文末也好奇詢問，「如果一生只能選一種奶茶喝，大家會選哪一家奶茶？」

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▲誰是奶茶界霸主？鄉民答案很意外！（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，掀起網友分享心目中的喜愛奶茶，「摩斯的紅茶+2顆奶球是我的首選」、「星巴克伯爵奶茶有淡淡薰衣草香，經期來喝這個超放鬆」、「85度c烏龍奶茶熱無糖也很讚欸」、「全家仙女醇奶茶」、「路易莎的黑糖雪點奶茶無糖」、「50嵐奶茶」、「晨間廚房的古早味系列」、「一生選一種一定是soma」、「首選丹丹漢堡的奶茶！」、「丹丹紅茶牛奶真的好好喝，可惜北部喝不到」。

不過，有許多網友直接點名連鎖速食店「肯德基」的奶茶超神，紛紛大讚「肯德基的奶茶真的好喝到不行」、「肯德基奶茶真的超好喝」、「肯德基奶茶絕對是速食連鎖店中最好喝的奶茶，而且一定要熱的」、「肯德基的熱奶茶真的意外的好喝，上次無聊點點看結果超驚喜」、「肯德基紅茶奶茶是目前速食連鎖第一名」、「肯德基神奶茶！」、「肯德基的喝起來感覺很像阿薩姆奶茶的感覺」、「我也愛肯德基的，但是很小杯」。