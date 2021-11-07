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漫步綠空鐵道野餐扮文青！　2021創意台中登場

▲漫步綠空鐵道野餐扮文青！2021創意台中登場。（圖／文化局提供）

▲漫步綠空鐵道野餐扮文青！2021創意台中熱鬧登場。（圖／文化局提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中年度文創盛會「2021創意台中×鐵道217」正式登場，今年活動期間推出6大主題展間、6大裝置藝術、2場主題日、12場音樂表演、4場主題講座及4場職人體驗DIY，並集結超過80個「舊物盛典」文創市集品牌，展現台中滿滿的創意能量和獨特愜意的生活氛圍。

市府秘書長黃崇典表示，舊市區在市府的積極規劃之下，綠空鐵道縫合舊有高架鐵道下空間，總長21.7公里，經由綠美化和舉辦文化活動，讓市民都可以到綠空鐵道上愜意散步，成為台中市的客廳，值得推薦外地朋友來到這裡，就如今年創意台中的策展主題「Taichung Chill」。

▲漫步綠空鐵道野餐扮文青！2021創意台中登場。（圖／文化局提供）

文化局表示，今年邁入第11屆的「創意台中」，以「Taichung Chill」為主題，從不同領域的在地文化為起點，聚焦「產業加值」，同時推出文創展覽、藝術裝置、音樂表演、文創市集、走讀活動、城市尋寶及走秀主題日等活動，呈現台中舊城百年風華與新創美學碰撞的火花。「單車生活創意」展間策展人周育潤表示，騎單車是體驗台中最適合的運動。除了11條絕美自行車道，台中恰到好處的生活速度，讓人可以舒服地以單車穿梭其中。

此外，11月13日舉辦「野餐主題日×風格下午茶大賞」，除布置不同風格的網美帳篷外，也邀請眾多優質的品牌參與下午茶大賞，將新的生活美學注入於充滿老舊記憶的綠空鐵道上。民眾只要報名野餐日活動或參與下午茶風格大賞投票，即可獲得限量野餐墊及相關好禮。

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