紅衣男要匯2萬美金投資疫苗　警雞婆查出「美人計」

▲呂姓男子誤信詐騙投資，到銀行準備匯款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名60多歲呂姓男子掉入假交友真詐諞陷阱，誤信林姓女子投資疫苗公司可獲巨利且穏賺不賠，5日臨櫃滙2 萬美元，行員警覺有異通報警方，經員警當場以手機查證該疫苗投資網址為詐騙網址，才讓呂男打消滙款念頭。

▲▼經員警當場證為詐騙網站，呂男才打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所員警昨日10時許擔服巡邏勤務，接獲派案稱有疑似遭詐騙案件，呂姓男子準備要臨櫃匯款美金2萬元至他人帳戶，警員許仁傑、侯屹涵獲報便立即趕往現場處理；呂姓男子起先自稱其堂姐的女兒(林女)於香港公司任職，分享參與疫苗投資可以獲利穩賺不賠的機會。

許等2員便用呂男手機撥打給林女，林女卻稱匯款用途是用以購買金飾之用，再查呂民手機中對話紀錄，對話皆為常見之假交友詐騙，侯員並現場以手機查詢該投資疫苗網址為詐騙網頁，種種跡象皆為詐騙集團常見手法；接著員警及行員苦口婆心勸說且舉出網路多起交友詐騙案例說明，呂男才打消念頭暫不匯款，警方與銀行行員才鬆了一口氣。

警方呼籲詐騙集團常以帥哥、美女照片搭訕，之後再以各種理由話術誆騙有穩賺不賠的投資機會要求被害人匯款，警方再次呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，或打110通知警方派員協助，降低受騙風險。