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臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

地方中心／綜合報導

臺中市有一群爸爸們，來自不同的專業領域，他們都不是演員，但為了給孩子留下美好的童年回憶，素人爸爸們拋開形象包袱，在舞台上粉墨登場。106年至今演出22場兒童劇，獲得廣大親子好評，他們是臺中市北區親子館全國首創的「保爸劇團」。

「保爸劇團」開始的招募過程崎嶇坎坷，爸爸們因工作時間不一、礙於面子放不開身段，或是家中長輩認為不正經反對…，經過一番努力，總算湊齊14位成員，有使用親子館服務的家長、男性保母、甚至保母的兒子，一年培訓33小時，學習撰寫腳本、訓練表演技巧、製作道具服裝等。為了呈現最佳的演出，保爸們用心投入，表演謝幕那一刻，大小朋友拍手喝采，不少在場觀賞的媽媽感動落淚。

▲▼台中市政提供。（圖／台中市政府提供）

▲保爸劇團培訓課程紮實，呈現最好的演出。（圖／臺中市北區親子館提供）

組成「保爸劇團」的契機，是因為北區親子館觀察發現，來館孩子的陪伴者90%以上都是女性，男性多扮演「司機」、「搬運工」或「被強迫陪伴者」的角色；進一步諮詢調查，82%的家庭都是母親一手包辦孩子大小事，許多爸爸常感覺像「局外人」。為了讓男性家長更融入家庭，親子館101年率先全國推出「爸爸上課趣」，每個月最後一個週六的「爸爸日」，僅限爸爸或男性照顧者帶孩子上課，協助爸爸與寶貝有更多獨處機會，增進親密互動。後來，親子館思考，爸爸們的潛力應該不只如此，於是結合原有的「保母劇團」和「爸爸上課趣」，發想出「保爸劇團」。

▲▼台中市政提供。（圖／台中市政府提供）

▲保爸劇團的發想，結合原有的保母劇團和爸爸上課趣。（圖／臺中市北區親子館提供）
　　
「保爸劇團」近5年演出劇碼包括「謝謝你來當我的寶貝」、「我們的小秘密」、「要不要一起去」、「彩色天空～動物雨」、「小小迷路」等兒童繪本題材，每年母親節固定演出，另外接受社區邀約，曾經在帝國糖廠前開演，最遠還開拔到彰化延平社區。但109年和110年接連遭遇新冠肺炎疫情衝擊，部分保爸團員的工作出現危機，無法配合演出，現在「保爸劇團」轉型為「爸爸故事培力團體」再出發。爸爸不再是孩子成長過程中最熟悉的陌生人，不只是冷硬的鋼鐵人，他也可以是溫暖逗趣的百變超人，打造臺中友善育兒城市，就從「爸爸育兒不缺席」開始。

▲▼台中市政提供。（圖／台中市政府提供）

▲保爸劇團在社區鄰里間演出，化身溫暖逗趣的戲劇角色陪伴孩子們成長。（圖／臺中市北區親子館提供）

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