春節後可出國了？衛福部考慮開放邊境　陳時中曝關鍵

▲衛福部長陳時中指春節過後邊境朝開放方向走。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期國內疫情趨緩，衛福部次長薛瑞元今（6日）早曾表示，春節後最大的挑戰是可能會開放邊境，引發外界關心，部分專家擔憂開放邊境可能重演諾富特飯店群聚事件，衛福部長陳時中今下午則說，要看看整體形勢的變化，還沒規劃到那麼早，總是朝開放的方向走。

「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」今天舉行，薛瑞元在致詞時指出，若疫情平穩，農曆年後台灣也要集思廣益，思考邊境開放問題，但隨後他提到，前提是疫苗覆蓋率必須高，對社區有較好防護力，談邊境開放才有意義，否則難以承受風險，若台灣要開放邊境，也會是「穩步向前、逐步來做」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼第七十四屆全國醫師節慶祝大會上午舉行。（圖／記者許敏溶攝）

今天下午在圓山大飯店舉行「醫師節大會典禮暨資深醫師頒獎活動」，陳時中會前接受媒體聯訪時，媒體詢問農曆年後是否開放邊界，陳時中回應，要看看整體形勢的變化，還沒規劃到那麼早，總是朝開放的方向走。

對於境管解除可能在春節後解除，部分專家擔憂開放邊境可能重演諾富特飯店群聚事件，部分專家建議要針對機組人員進行要預防性投藥，陳時中則說，要看看相關藥物是否有可使用範圍。

另媒體詢問，年底施打兩劑疫苗6到7成的目標能否達成？陳時中說了兩次：「我們要努力」，並指為提高民眾施打意願，會增加民眾方便性，包括預約平台或直接到醫療院所或快打站施打，讓不方便的人及早來施打疫苗。

媒體詢問今年春節的防疫旅館收費如何計算，是否比照去年？陳時中表示，還是有讓民眾減輕負擔的方式。

至於之後十一月中旬之後，社區防疫措施是否還會再放寬？陳時中說，現有放寬措施，總是有掛一漏萬之處，只要相關團體向主管單位提出後覺得合理部分，我們都會放寬。

隨後陳時中在致詞時表示，這兩年疫情非常嚴峻，去年剛開始時，就跟各位醫師大家一起努力，「我們是國家有難、我們義無反顧」，創造252天台灣零本土確診奇蹟，但今年過年後不幸有部桃與諾富特飯店事件，也都清零，接下來社區傳播，「我們跌了一跤」，短時間內出現1.4萬多名確診，造成社會非常大傷害，但在1.4萬名確診背後，看到各位努力的身影，有你們才守的下來，辛苦都是點滴在心頭，是各位用生命守住台灣，我要表達最深的謝意，有你們真好。

▼陳時中為資深醫師頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

近期疫情趨緩，陳時中指出，大家都非常高興，剛才經過圓山大飯店，大廳滿滿是人，「很高興、但也有一點點害怕」，接下來是耶誕節、春節這段時間，回國的人變多，防疫的嚴密性稍微放鬆，方便大家可以回來，這一波是未來要迎向的戰役，如何守住這段時間的戰果，要靠各位第一線把病人找出來，萬一有任何疫情而急速動員，衛福部現正根據五月經驗在做應變計畫，如何及時動員、救護、轉診與動線等，現在都在做安排，希望大家一起配合，希望春節這一波守好，讓國人安心返台過節。



