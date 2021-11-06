大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她吃牢飯60天

▲FBI支持提告萊恩的聲明文件。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國司法機關針對1月6日國會暴亂事件的調查、起訴和審判仍在進行中，德州房地產經紀人萊恩（Jenna Ryan）曾在推特放話「金髮白人」的身份絕對不會讓她坐牢，但一位聯邦法官認為萊恩知道自己在做什麼，最終判處她有期徒刑60天，外加1000美元罰金及賠償損失500美元。

綜合外媒報導，萊恩與多位友人1月5日搭乘私人飛機抵達華府，參加美國前總統川普在1月6日舉行的「停止竊取」（Stop the Steal）造勢大會，並跟著其他參與暴亂的群眾一起進入國會山莊，隨後更站在人群前方開起長達21分鐘的直播，甚至站在一扇玻璃碎裂的玻璃前比出勝利手勢。

They are just out of frame, committing treason too. pic.twitter.com/qSliR2piU4 — Yves Saint Low Rent (@Mumford_N_Puns) January 8, 2021

暴亂結束回到德州後，萊恩接受了多次的媒體採訪，稱自己感覺像個「烈士」，描述自己出現在國會山莊是種「高尚的行為」，也多次在社群媒體上發文講述在暴亂中的角色，稱「我的所作所為值得一枚獎章」。她更在推特上開嗆網友，「我絕對不會去坐牢，抱歉喔，我有金頭髮、白皮膚，一份很棒的工作和很棒的未來，我不會去坐牢，抱歉讓你們這些黑特失望了，我什麼都沒做錯。」

"You suggested antifa was somehow involved. And perhaps most famously, you said that because you had blonde hair and white skin, you wouldn't be going to jail," Judge Cooper says. Jenna Ryan says she was responding to someone else on social media. pic.twitter.com/A3NdvRMMsN — Jordan Fischer (@JordanOnRecord) November 4, 2021

報導指出，萊恩在8月承認「於國會山莊遊行、示威或糾察」的罪行，4日被華府特區聯邦區域法院判處服刑60天，外加1000美元罰金及賠償損失500美元。判決出爐後，萊恩仍嘴硬地推文表示，並非因為直播的發言內容或拍照而被判刑，而是法官要透過本身的高知名度來震懾他人，「我只是要向打電話給我或傳訊給我的人發個綜合聲明，你們贏了，我要去坐牢了，所以你們不用再聯絡我了，去開香檳慶祝吧，但就別煩我了，謝了」。