美眾院通過33兆基礎建設法案　拜登的一大勝利！白宮：將盡快簽署

▲美國眾院通過總額達1.2兆美元的基礎建設法案，被視為是拜登施政的一大勝利，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院經過數個月的緊張談判後，5日晚間以228票贊成、206票反對，通過了總額高達1.2兆美元（約新台幣33.7兆元）的兩黨基礎建設法案，並將在近期內提交總統拜登簽署。這項法案涵蓋的範圍包括了道路、橋樑、鐵路、網路等設施的投資，是拜登在總統競選中的重要政見。

綜合NPR和CNN報導，為了促成兩黨基礎建設法案通過，民主黨5日展開了漫長的討論，努力克服黨內歧見，拜登也發布聲明遊說黨內議員支持。法案最終在5日晚間以228票贊成、206票反對通過。拜登總統所屬的民主黨，大部分議員都為這項法案投下贊成票，只有6名民主黨人持反對票，但共和黨則有13名議員支持。

這項法案是拜登提升基礎設施計劃的第一階段。在法案通過後，美國將增加對基礎設施建設的投資，其中包含道路、橋樑、公共交通、鐵路、污水處理設施、飲用水、寬頻網路等設施。美國參議院早在今年8月就已經通過了這項法案，當時曾有媒體形容，若這項法案也能在眾議院被通過的話，那將會是拜登的一大勝利。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）原本計劃把基礎建設法案與5500億美元的社會環境法案一併表決，但民主黨內部未能達成共識，因此佩洛西決定先行表決基礎建設法案。白宮表示，由於此法對美國民眾非常重要，因此拜登會盡快簽署。

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