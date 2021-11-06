日本新外務大臣確定是「親中派」！首相岸田文雄任命林芳正

▲林芳正同時也是日中友好議員聯盟的會長。（圖／林芳正推特）



記者王佩翊／編譯

日本重新改組的新內閣將於10日正式上任，稍早首相岸田文雄已正式決定將指派林芳正擔任外務大臣一職。林芳正曾任文部科學大臣，同時也是日中友好議員聯盟的會長，因此被認為是親中派議員。有日媒報導，岸田文雄指派隸屬自己派系內的林芳正擔任外務大臣，是有意改善與中國與南韓間的關係。

根據《日本放送協會》報導，自民黨前幹事長甘利明日前在眾議院選舉中意外敗選，請辭幹事長一職，岸田文雄隨後指派當時的外務大臣茂木敏充接任幹事長一職。他同時表示，直到10日新內閣上任前，將由自己暫時兼任外務大臣的職務。而6日則傳出，岸田文雄已經確認要指派林芳正擔任外務大臣。

現年60歲的林芳正曾經擔任文部科學大臣、防衛大臣，擁有留美經驗的他英文十分流利，而他目前同時也是日中友好議員聯盟的會長。由於林芳正屬親中派，因此先前曾有部分人士反對由他接任外務大臣。林芳正的父親林義郎也曾從政，擔任防衛大臣、農林水產大臣以及文部科學大臣等職，並且同樣是岸田派人士。

據悉，岸田文雄是想要透過啟用自己派系內值得信任的幹部林芳正，來加強日美同盟的外交政策，並改善日本與中國、南韓間的關係。

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