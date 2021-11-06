日本不再看新增確診數！擬修改「緊急宣言」發布標準　原因曝光

▲日本未來將依照實際醫療情況決定是否發布緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本當局目前發佈緊急事態宣言的判斷標準共有「新增確診數」、「醫療資源緊迫程度」以「核酸檢測陽性率」等5項，但由疫苗覆蓋率已經突破70%，因此政府將於8日召開分科會議商討，將「新增確診數」排除在緊急事態宣言的發布指標外，未來將會把重點放在病床使用率等醫療資源的標準。

根據《朝日新聞》報導，日本政府預計8日召開新冠肺炎對策分科會，商討將新增確診數排除在宣布緊急事態宣言的判斷標準之外。不僅如此，也會研討新的分級制度，預計當天就可正式通過。

▲日本當局認為，疫苗覆蓋率的提升有助於降低重症與死亡率，因此應該將新增確診數排除在判斷標準外。（圖／路透）



在新指標中，將分為第0級、第1級、第2級、第3級以及第4級等5個階段，而未來只要達到第3級以上，就會發布緊急事態宣言。

第3級標準為病床使用率預計2週後就會超過50%，且中症與重症患者數有增加趨勢。最嚴重的第4級門檻則是病床使用率達到80%，除了收治新冠病患的醫院外，也將開始對一般醫院進行強力管制。

根據政府內部人士表示，目前政府以5大標準來評斷是否宣布緊急事態宣言，其中包含新增確診數、病床使用率以及核酸檢測陽性率等，但是如今疫苗接種率已在逐漸提升，儘管未來發生新增確診數暴增的情況，也不會在短時間內出現大量重症患者或是死者，也就是說新增確診數直接影響到醫療機關的強度不大，因此直接考量醫療機關的使用情況，將會更準確。

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