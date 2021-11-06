醉男大鬧警局！員警拿電擊槍壓制　他下秒竟燒成一團火球

▲瓊斯事後被送往醫院，但時隔多日仍未脫離險境，還住在燒燙傷病房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州北部29歲男子瓊斯（Jason Jones）上周末走進警局，疑似喝醉酒的他與員警發生衝突，警察當下拿起電擊槍想把他制伏，怎知下一秒瓊斯瞬間全身起火，疑似是因為他在事前把乾洗手往身上澆。據悉，他目前還住在燒燙傷病房，尚未脫離險境。

執法部門人員透露，瓊斯當時走進警察局後，把身上部分衣物脫下，接著把乾洗手倒在自己身上。目前尚不清楚現場員警是否知道這狀況，但已知警方深怕瓊斯鬧事會傷害到自己，因此拿出電擊槍想藉此制伏瓊斯，但瓊斯卻是全身起火。儘管瓊斯事後被送往醫院，但時隔多日仍未脫離險境，還住在燒燙傷病房。

警方事後表示，現場員警身上並未配戴隨身攝影機，但警局內裝有監視器，瓊斯的律師路易布蘭德（Kevin A. Luibrand）則是拒絕透露案件細節，但說明已要求保存所有影像聲音及書面相關紀錄。全案目前正在調查中。

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