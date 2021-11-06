　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

▲▼ 英國女子Diarra Akua Eunice Brown赴土耳其抽脂後喪命。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 布朗剛動完手術時，身體一切正常。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子為接受臀部抽脂手術前往土耳其，在一家無名診所完成手術，起初身體並無異狀，未料幾天後回診換藥時突然病倒，幾小時後就斷氣，死因尚未出爐。

根據《地鐵報》（Metro），28歲女子布朗（Diarra Akua Eunice Brown）10月22日於土耳其伊斯坦堡郊區一家診所接受臀部抽脂手術，手術中未出現不良反應，隔天出院，二天後回診時卻發生慘劇。

新聞網站Sabah報導，名為S.G.B.的整形外科醫師為她換藥時，布朗突然倒下，此後病情急速惡化，當天稍晚過世。S.G.B.馬上被警方拘留，偵訊時宣稱，布朗是突然發病，他完全不知道布朗為何會死。布朗的遺體經過當地法醫驗屍，已被送回英國埋葬，警方的調查則仍在進行中。

布朗的死訊令親友悲痛不已，紛紛在她的臉書上寫下，「這是夢吧，我到現在還是無法接受」、「我心碎了」、「我會很想念她的，但我也會好好珍藏與她的回憶」。

《地鐵報》指出，伊斯坦堡靠近歐洲一側的大型中產階級住宅區巴西里埃威勒有20多家整形診所，土耳其也逐漸成為愛美民眾求醫的理想地點，布朗卻非第一起術後喪命的案例。住在英國的38歲奈及利亞女子班博塞（Abimbola Ajoke Bamgbose）赴土耳其抽脂後出現併發症，去年8月死於腹膜炎及多重器官衰竭。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
吳亦凡牢裡過31歲生日！　「慶生餐」曝光
KTV少女太美！男客押她上車　企業副總帶進房性侵
爸偷吃媽同事！　女兒兌6張發票「驚見保險套」揪姦情
牛排買一送一！雙11餐飲優惠懶人包　還有11元的牛五花
韓資深男星爆嚴重車禍！　撞斷肋骨、鎖骨
突正名「我不叫汪小菲」大動作改微博！大S早知情
快訊／林靜儀請辭VICP委員！陳時中曝「政治因素」：我已批准
AZ優先供第十四輪打　與第二劑間隔「縮短為8週」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

90國搶訂！輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89%重症　有望年底獲授權

水上摩托車「酒駕+無照」時速100km直撞消波塊　車上3人爆頭慘死

德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

哥斯大黎強制未成年人打新冠疫苗　12歲以下兒童接種計劃明年開跑

美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

美眾院通過33兆基礎建設法案　拜登的一大勝利！白宮：將盡快簽署

冤獄37年！他「獲賠5100萬」卻半毛錢都拿不到　全因這漏洞

史上僅40人！男嬰屁屁長出「12公分肉球尾巴」　罕見震撼照曝光

美國務院發言人：我們的一中政策與中華人民共和國「截然不同」

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

90國搶訂！輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89%重症　有望年底獲授權

水上摩托車「酒駕+無照」時速100km直撞消波塊　車上3人爆頭慘死

德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

哥斯大黎強制未成年人打新冠疫苗　12歲以下兒童接種計劃明年開跑

美國裸男困戲院牆內兩天　警消鐵鎚「破牆」救出

美眾院通過33兆基礎建設法案　拜登的一大勝利！白宮：將盡快簽署

冤獄37年！他「獲賠5100萬」卻半毛錢都拿不到　全因這漏洞

史上僅40人！男嬰屁屁長出「12公分肉球尾巴」　罕見震撼照曝光

美國務院發言人：我們的一中政策與中華人民共和國「截然不同」

「300萬繳清還是貸款」答案兩極化！他中肯曝：通膨稀釋年輕的優勢

學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

新案房價飆！　學者指「民眾追價氣勢非常強烈」

林安可被游宗儒觸身球　餅總：沒有不高興

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

30人長輩團忘憂森林2日遊！偏離步道「誤入原始林區」受困12hrs

到哪都能饋頭！「胖胖奇異果」椅子下折手逼視　網笑：高度剛好

王必勝獲防疫獎「醜聞纏身續神隱」　陳時中：有關心他常聯絡

吳亦凡牢裡過31歲生日「淒涼慶生餐」曝光！　受害網紅8字酸爆被狂讚

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

巴西26歲女歌手墜機亡　最後身影曝光

從封鎖金馬到大舉侵台！　路透推演中共發動「台灣之戰」6模式

他陰莖遭眼鏡蛇咬　生殖器全爛光

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

美國台裔夫妻創業　MIT快樂口罩爆紅

阿富汗男嬰交給美軍　至今下落不明

卡車司機花153元競選　擊敗20年參議院議長

KTV少女太美　公司副總直接抓走性侵

保全交戰3匪23秒　一槍擊斃劫匪

德州音樂祭至少8死　失控畫面曝光

正妹太辣遭忌！　被逼到就醫證明是真乳

影片曝！怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾

美議員提案：AIT設傳染病監控中心

真．玩命關頭！載大批高階顯卡的貨車在美遭竊

更多熱門

相關新聞

陸女星整形鼻頭壞死超驚悚　台名醫曝搶救關鍵

陸女星整形鼻頭壞死超驚悚　台名醫曝搶救關鍵

大陸女星高溜去年10月因爲整形失敗，鼻頭整片發黑壞死，照片看來十分驚悚，她出面受訪表示，鼻子因植入異體肋軟骨後發炎刺痛，排異反應導致鼻子反復感染，最後因為缺一塊肉，長不回來，也導致她失去了工作，不敢面對鏡頭，幾乎沒辦法過正常人的生活，甚至有過輕生念頭。台灣整形醫師邱浚彥說：可以進行鼻重建手術。

減肥「先瘦哪裡」基因決定！台灣人這2部位瘦最多

減肥「先瘦哪裡」基因決定！台灣人這2部位瘦最多

名醫美「抽脂如殺豬」...邊跳舞對病患抽插畫面曝

名醫美「抽脂如殺豬」...邊跳舞對病患抽插畫面曝

她愛美抽脂變植物人　4年後現況曝

她愛美抽脂變植物人　4年後現況曝

情色教主「掀頭皮整形」模樣驚人

情色教主「掀頭皮整形」模樣驚人

關鍵字：

抽脂整形

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面