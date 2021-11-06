抽脂慘丟命！她愛美出國整形　2天後突「痛苦倒下」身亡

▲ 布朗剛動完手術時，身體一切正常。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子為接受臀部抽脂手術前往土耳其，在一家無名診所完成手術，起初身體並無異狀，未料幾天後回診換藥時突然病倒，幾小時後就斷氣，死因尚未出爐。

根據《地鐵報》（Metro），28歲女子布朗（Diarra Akua Eunice Brown）10月22日於土耳其伊斯坦堡郊區一家診所接受臀部抽脂手術，手術中未出現不良反應，隔天出院，二天後回診時卻發生慘劇。

新聞網站Sabah報導，名為S.G.B.的整形外科醫師為她換藥時，布朗突然倒下，此後病情急速惡化，當天稍晚過世。S.G.B.馬上被警方拘留，偵訊時宣稱，布朗是突然發病，他完全不知道布朗為何會死。布朗的遺體經過當地法醫驗屍，已被送回英國埋葬，警方的調查則仍在進行中。

布朗的死訊令親友悲痛不已，紛紛在她的臉書上寫下，「這是夢吧，我到現在還是無法接受」、「我心碎了」、「我會很想念她的，但我也會好好珍藏與她的回憶」。

《地鐵報》指出，伊斯坦堡靠近歐洲一側的大型中產階級住宅區巴西里埃威勒有20多家整形診所，土耳其也逐漸成為愛美民眾求醫的理想地點，布朗卻非第一起術後喪命的案例。住在英國的38歲奈及利亞女子班博塞（Abimbola Ajoke Bamgbose）赴土耳其抽脂後出現併發症，去年8月死於腹膜炎及多重器官衰竭。

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