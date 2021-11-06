王必勝獲防疫特殊貢獻獎　外遇醜聞神隱11天缺席頒獎典禮

▲第七十四屆全國醫師節慶祝大會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶、張乃文／台北報導

防疫有功的衛福部醫福會執行長王必勝多次負責前線抗疫策略，被封為「拆彈專家」。但日前被爆出不倫戀風波，除了在臉書發表過一次回應，至今已神隱11天。而今全國醫師節慶祝大會，榮獲防疫特殊貢獻獎的他，並未出席頒獎典禮。

中華民國醫師公會全國聯合會於今舉辦「第74屆全國醫師節慶祝大會系列活動」，蔡英文也將親臨大會頒發「全國醫師防疫特殊貢獻獎」，由3位醫師代表受獎，及頒發「行醫滿70年以上、65年資深醫師」予8位醫師，副總統賴清德頒發「台灣醫療典範獎」予20位醫師及「台灣醫療貢獻獎」予14位醫師。

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其中，防疫特殊貢獻獎部分，包括疾管署副署長莊人祥、羅一鈞，及疫情期間多次「拆彈」成功，近期卻深陷婚外情醜聞的王必勝也榮獲獎項。但受到外界關注的他，低調未出席今日頒獎。

▲防疫特殊貢獻獎名單中，代表桃園市得獎人的王必勝並未出席。（資料照／記者沈繼昌攝）

王必勝上個月底被周刊爆料與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，對方疑似還替他生下一名女兒。周刊向王必勝求證，他第一時間嚴正否認婚外情。

王必勝神隱兩天後在臉書回應，「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」不過，王必勝女友IG照片受外界關注，與網友的對話也被翻出，有人留言問，「你當初說要小香，妳老公心臟有漏拍嗎？」但她回答，「還好耶，他用的東西也是不便宜，去年底還換了名車BMW。」

沒想到林女忽然向媒體投訴，外界流傳的「每月6萬元生活費」、稱呼「老公」等都不是事實，是遭不明網友惡意在IG上釣魚陷害，並聲明和王必勝「真的只是朋友」。她強調，希望惡意的攻擊扭曲可以停止，媒體刊登爆料者不實的對話截圖也沒經過當事人同意；同時也向王必勝家人致歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」