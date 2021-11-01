直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

▲台北榮總週一一早人滿為患。（圖／生活中心攝）

生活中心／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前遭爆料與小15歲護理師外遇近一週，在台北榮總擔任神經科醫生的美女正宮身分也曝光。《東森新媒體ETtoday》今（1日）在北榮直擊，王必勝妻子今天正常看診，心情看似未受影響，看到熟悉的患者更會主動打招呼問候。

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▲王必勝妻子今在北榮正常看診，心情看似未受影響。（圖／生活中心攝）

據悉，王必勝妻子是台北榮總神經科權威，更擅長癲癇領域。根據記者現場直擊，王必勝的妻子今天掛號數近50名，面對每一位患者都會認真直視對方聆聽，遇到熟悉的患者進入診間更會直接笑著打招呼閒聊問候，或患者還沒坐上椅子就會開始想分享自己近況，可見醫病之間關係良好、備受信賴，王的妻子心情上看似未受到太大影響。

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／記者湯興漢攝）

知名眼科醫師黃宥嘉日前爆料，王必勝老婆才貌雙全，不僅在公立醫院擔任主任一職，還是醫學會理事長，2人在台北醫學大學醫學系時就是班對，婚後育有2名女兒。對於被爆出外遇，王必勝原本不回應，後來在臉書專頁上發文道歉，表示因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責；而此事件之諸多誤會和個人錯誤，「我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」

▲王必勝妻子是神經科權威。（圖／翻攝自台北榮總網站）