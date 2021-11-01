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直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

▲▼王必勝妻子北榮正常看診。（圖／生活中心攝）

▲台北榮總週一一早人滿為患。（圖／生活中心攝）

生活中心／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前遭爆料與小15歲護理師外遇近一週，在台北榮總擔任神經科醫生的美女正宮身分也曝光。《東森新媒體ETtoday》今（1日）在北榮直擊，王必勝妻子今天正常看診，心情看似未受影響，看到熟悉的患者更會主動打招呼問候。

▲▼王必勝妻子北榮正常看診。（圖／生活中心攝）

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▲王必勝妻子今在北榮正常看診，心情看似未受影響。（圖／生活中心攝）

據悉，王必勝妻子是台北榮總神經科權威，更擅長癲癇領域。根據記者現場直擊，王必勝的妻子今天掛號數近50名，面對每一位患者都會認真直視對方聆聽，遇到熟悉的患者進入診間更會直接笑著打招呼閒聊問候，或患者還沒坐上椅子就會開始想分享自己近況，可見醫病之間關係良好、備受信賴，王的妻子心情上看似未受到太大影響。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／記者湯興漢攝）

知名眼科醫師黃宥嘉日前爆料，王必勝老婆才貌雙全，不僅在公立醫院擔任主任一職，還是醫學會理事長，2人在台北醫學大學醫學系時就是班對，婚後育有2名女兒。對於被爆出外遇，王必勝原本不回應，後來在臉書專頁上發文道歉，表示因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責；而此事件之諸多誤會和個人錯誤，「我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」

▲▼王必勝妻子。（圖／翻攝自台北榮總網站）

▲王必勝妻子是神經科權威。（圖／翻攝自台北榮總網站）

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