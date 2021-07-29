遭惡搞「觀落陰專家」　作家告維基爭「被遺忘權」結果出爐

▲彭怡平主張被遺忘權，希望台灣維基刪除她在維基百科上的介紹條目。（圖／翻攝維基百科）

記者劉昌松／台北報導

作家彭怡平前年在臉書po文指深坑老街某天雨後，餐廳老闆面對景氣不佳想跳河，結果被網友質疑彭在法國，不在台灣，維基百科上的彭怡平條目因此出現「觀落陰專家」等內容，彭不堪其擾，控告台灣維基媒體協會理事長張遠等人，要求依《個人資料保護法》中的「被遺忘權」刪文，台北地檢署29日以不涉刑責等理由，處分不起訴。

彭怡平除了作家身分，也是個美食家，因為致力於女權議題，曾參加「台灣維基媒體協會」的藝術與女性活動，因此在網站《維基百科》建立了1個個人介紹條目。

2019年11月間，彭另外在臉書po文，以第一人稱的方式，形容深坑周五夜晚下雨，因為中港台客人都不來，餐館老闆說：「景氣再這樣下去，我真要跳河了。」有朋友在貼文下方留言問：「妳回到台灣了嗎？」彭回：「還沒有啊」，另有人貼出氣象資料，彭所說的周五夜晚，深坑沒下雨，網友因此懷疑彭的文章造假。

之後彭的維基條目下，出現描述彭為「觀落陰專家」等內容，還陸續新增深坑下雨文，以及彭和配偶的生日等個人資料，彭希望先前接觸過的台灣維基媒體協會直接把她的條目刪除遭拒，決定提告台灣維基理事長張遠、秘書長王文則等4人違反《個人資料保護法》，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益利用個資，並希望刪除相關個人資料。

台灣維基人員表示，他們只是獲得授權在台推廣維基百科，鼓勵網友協助編輯擴充知識條目，他們當然可以、也曾經協助修改了相關內容，但是無權直接刪除條目，檢察官認為，《個人資料保護法》有關民眾的「被遺忘權」並沒有刑責規範，全案並無意圖不法利益或損害他人而處理、利用個資的事證，因此處分不起訴。

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