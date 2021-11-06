「年紀大了」被母親逼相親嫁人　她崩潰：說都是為了我好

▲年紀到了被母親逼嫁，她崩潰「不怕我婚後不幸福嗎，我是撿來的嗎」。（圖／pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

單純為了結婚，而嫁給「沒有感情」的另一伴，真的會幸福嗎？一名女網友在爆料公社app表示，她因為已經要40歲了，父母就開始逼她相親，媽媽甚至無視她的意見，逼她嫁給互無好感的男子，還說「不答應就是不孝」，讓她非常委屈，難過說「不怕我婚後不幸福嗎，我是撿來的嗎？」

原PO在爆料公社app說，剛剛跟相親對象約會回來，覺得心情非常複雜，明明與男方見面不到幾次，雙方家長竟已在討論婚事，「我跟他之間沒有火花、互相不了解，幾次約會都是父母約好，然後強迫我們出門的，我不喜歡他，他感覺也不喜歡我」、「聽著爸媽阿姨們開心的討論婚事，我心裡就很討厭」。

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她疑惑說，因為年紀大了，所以就一定要結婚嗎，現在家人幾乎都忽視她的意見，就算她抗議也沒有用，媽媽甚至鐵了心，一定要她嫁給相親對象，但「都沒有愛情的兩人，結婚會幸福嗎，不要說都是為我好」、「不答應就是不孝，就不怕我婚後不幸福嗎，我是撿來的嗎？」

其他網友看了紛紛表示，「日子自己的，另一半請自己作主」、「堅持一下自己的想法好嗎，有獨立能力就離開啊」、「家人都這樣對你了，你不反抗，是在想什麼」、「直接說不喜歡，成年人做自己，就算父母喜歡也要勇敢表示，因為結婚的是自己」、「自己的人生，自己決定，你不全力拒絕，別指望有人會幫你」。

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