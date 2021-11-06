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包養男一定胖醜老？　她實戰「約9男」曝感想：他們其實很可憐

▲夜店,牛郎,男公關,男妓,喝酒,女強人（圖／CFP）

▲常聽包養男都「老胖醜」，她親自上場約飯9男。（圖／翻攝自CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她經常聽到別人說，會包養女生的男人，幾乎一定是胖醜老，讓她好奇「真的是這樣嗎」，就在包養網站註冊帳號，開始了一周與9名陌生男性吃飯陪聊的行程，結果竟然與她想像的完全不同，除了出現優秀男性外，她也覺得「有一部分的人，真的太可憐了」。

原PO在Dcard表示，她會約炮也會玩交友軟體，至今已經有超過6年的經驗，原本從來都沒用過包養網，不過由於經常聽到別人說，會包養女生的男人，幾乎一定是胖醜老，讓她好奇「真的是這樣嗎」，於是突發奇想就在某包養網站註冊了帳號，開始了一周陌生男性吃飯陪聊的行程。

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她表示，一周內她總共約見了9名男士，結果竟然與她想像的完全不同，「我原本以為每個一定都又醜又老，但真實的情況卻完全不是這樣」。她說，先從長相來看，比較不好看的只有2人，多數人其實跟一般的交友軟體顏值沒有差太多，最讓她驚豔的是有一名28歲男子，「比我任何一位男友都帥，穿衣也超有品味」。

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO把約會見到的男性分成3種類型。（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於職業，她碰到的包含軟體工程師，醫生，金融業總裁，老闆富二代，企業主管等都有，就是大家想像的高薪行業；人品部分，「這9人裡面，只有一位不及格，真的超級糟糕，白眼翻到後腦勺」、「9個人，也只有3個有點性暗示，但也還好，其他6人完全沒有，機率低於一般交友軟體」。

原PO把這些男性分成三種類型，第一是真的非常寂寞、很渴望愛卻得不到的人，「真的非常寂寞的人，很渴望愛但卻得不到的人，這種通常都很真心誠意，很誠懇，因為本身已經老了，又長得普或下，通常他們都不是很吸引人，不得女生歡心，其實我真的覺得好可憐」。

第二種是只想快速約會，解決生理需求的人，「有些女生反而喜歡這種，因為不囉嗦，又不需要傳訊息，噓寒問暖創造假女友感」；第三則是懶得玩交友軟體、交女友、工作太忙，但偶爾又想撫慰身心靈的人，「這種都是想找一個乖乖又不黏的人，可以在需要時出現，不需要就自動消失」。

原PO最後也勸，不推薦大家玩包養網站，她自認道德感比較低，也自嘲「我是一個婊子所以玩的很得心應手，沒什麼心裡壓力，但一般的女生，可能無法看那麼開」、如果純粹為了錢，不能真心享受的話，過程會很痛苦的。

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