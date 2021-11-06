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《料理2》冠軍「踢館」廚神FRED！？　攜美味法寶免熬湯10分鐘吃好料

消費中心／綜合報導

甫結束的《料理之王2》剛結束激烈競技，由前米其林星級主廚林彥碩贏得冠軍。皇冠還沒戴穩，隨即到首席導師FRED的節目《FRED吃上癮》節目「踢館」！？看到FRED精心熬製，但卻耗時費工的美味高湯，林彥碩以冠軍身分推薦10分鐘就能輕鬆美味上桌的火鍋湯底，還接下導師考題，輕鬆快速端上美味創意料理，讓FRED及工作人員大讚：「這也太好吃了吧！」

人氣網路節目《FRED吃上癮》邀來《料理之王2》冠軍林彥碩，FRED開場就直言美味高湯式料理的靈魂，要回歸初心熬製最美味的高湯。只見FRED大費周章，拿出烤雞骨、豬腳、雞爪、蔬菜等食材，細火慢燉熬製，林彥碩只是在旁冷眼旁觀導師「瞎忙」。對於現代人忙碌的工作型態，要品嘗美味火鍋或是湯底並不困難，只要選對商品，10分鐘好料就能輕鬆上桌。

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林彥碩介紹FRED康寶三種火鍋湯底，不論是風味獨特的「泰式酸辣」、老饕最愛的「酸白菜」、甚至是經典不敗的「麻辣鴨血」，道道都是台灣人吃鍋首選，簡易採買食材，就能端上美味火鍋，不管是朋友歡聚或是家人團圓，把時間留給最愛的人，美味料理就交給康寶。

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既然來「踢館」，自然不是簡單人物，FRED現場出題「刁難」林彥碩，如果如果一個人在家不想外出，或是冰箱剩料太多，要如何用康寶火鍋湯底「清冰箱」做出美味佳餚。只見林彥碩不慌不忙，隨手用「泰式酸辣」湯底川燙麵條，簡單清炒魚肉、蝦子，不到10分鐘就將風味獨具的「泰式酸辣海鮮麵」端上桌，RED細品湯麵味道，大讚「泰式酸辣海鮮麵」也太香了吧，口味非常道地，媲美餐廳等級！林彥碩自豪的說道，剛剛料理時「一顆鹽都沒加」，純靠湯頭味道幫襯食材，就能簡單做出好料理。進入重頭戲「賓士鍋」，三種湯底讓FERD只顧著吃，指使林彥碩幫忙涮肉，「酸白菜」湯底融合肉類油脂，只能用「爽爆」來形容。而加入郫縣豆瓣醬(在麻辣界的精品)的「麻辣鴨血」湯底，麻香味十足，辣度微辣，不敢吃辣的人也可以試試看，湯頭滑順可以直接喝，重點是湯底內還有大塊鴨血，簡直就像在家吃麻辣鍋一般，兩人甚至不顧上等食材，狂喝三種湯頭，感嘆，「根本不用熬湯就能吃美味火鍋了呀！」

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康寶三種湯底都經過高溫殺菌，能在常溫下保存。「酸白菜」湯底，內含發酵過的爽口東北酸白菜，每一口都吃得到爽脆蔬菜。湯頭酸香開胃、回甘順口，搭配肉品風味絕佳；「麻辣鴨血」湯底含台灣純鴨血，Q彈滑嫩入味。使用麻辣界的精品郫縣豆瓣醬及多種辛香料熬煮提味，辣度升級卻又能讓一口接一口，堪稱是「可以喝的麻辣鍋」！

最特別的是新推出的「泰式酸辣」湯底，選用泰式紅咖哩、酸辣醬製成，道地魚露加上香茅香氣提味,，平衡湯頭的酸度與辣度，湯頭酸辣回甘，富有層次，入口後韻味無窮，完美呈現道地泰式酸辣湯風味，不能出國的現在也能品嘗經典泰式口味，是愛嘗鮮的民眾不容錯過的佳品！

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除了團聚吃火鍋，康寶的官方網站也有多樣化食譜，想變換口味或是打理多餘食材，多種創意作法讓人天天都吃不膩，詳情請上康寶官方網站（https://www.knorr.com/tw/recipe/dishes/hotpot.html


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