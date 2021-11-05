張競／「康乃狄克號」損害程度超出關島維修能力　只能靠中國拖船

▲「康乃狄克號」在南海撞上不明物體。（圖／翻攝自推特／@new27brigade）



文／張競

2021年11月4日美國海軍第七艦隊公共事務部門，就美艦康乃狄克號海上碰撞事故案第三份聲明；依據美國海軍就本案第三份聲明內容，吾人可確認下列重要資訊：

第一、該艦艦長、副艦長與聲納士官長因上級判定負有過失，奉第七艦隊指揮官核定先行調離原職，並同時發佈人事命令派員暫代前述三員職務。從第二份聲明確認該艦碰撞對象後，到第三份聲明間隔3日，就解除現職人員職務以及選派暫時代理人員，在人事作業上所需期程來說應屬合理。

第二、就新聞稿內所述內容“Thomas determined sound judgement, prudent decision-making and adherence to required procedures in navigation planning, watch team execution and risk management could have prevented the incident.”第七艦隊指揮官顯然認定本案屬於航行計劃作業失慎，再加上實際航行階段值更班人員未能善盡職責，風險管控未遵循既定必要程序所致。但是由於目前沒有其他擔任潛航值更官之官員遭致解職，只有兼任航海官之副艦長遭致解職，應可判定發生碰撞案當時，極有可能係有副艦長擔任潛航值更官；甚或是當時該艦已發佈全員就位之特定部署，由艦長直接負責操縱艦船運動，所以才會沒有任何其他擔任潛航值更官之官員，必須承擔海上碰撞事故責任而遭致解職。

第三、但從字裡行間，吾人更可確認，該艦航行計畫在完成後，顯然並未通報上級先行核備；所以看不出有任何該艦上級指揮體系官員受到連帶懲處。因此該艦應當是在最初受命抵達任務海域後，再臨時接獲上級指示，在海上航行同時進行後續航行計劃作業，所以才會產生失慎情事。

第四、目前該艦僅有核心幹部遭致解職，但並未發佈將交由軍法體系進行司法調查與追訴刑責，或是單純採取行政懲處加以究責。依據新聞稿內容“USS Connecticut remains in Guam while undergoing damage assessment”觀察，判斷係應整個海事案件調查程序尚未完成，儘管初步責任歸屬業已判定，但肇事人員所應負法律刑責與行政懲處額度，必須與該艦受創程度有所匹配，如此方能符合司法追訴與行政懲處之比例原則，所以在新聞稿中尚無法看出此等面向之懲處狀況。

第五、對比11月1日由第七艦隊所發佈該案第二份新聞稿內容，當時已可判定康乃狄克艦碰撞對象，但直至11月4日發佈第三份新聞稿時，卻尚未完成該艦損害狀況評估作業，兩相對照恐怕該艦實際損害程度，會遠比目前各方小道消息所透露情況更為嚴重，否則經過如此長久時日，為何還要聲稱尚在評估損害狀況？

▲第七艦隊針對「康乃狄克號」的第三份聲明。（圖／翻攝自Commander, U.S. 7th Fleet）



第六、由該新聞稿內容最後聲稱“will return to Bremerton, Washington for repairs.”更可確認其損害程度已經超過目前進駐關島之潛艦修理母艦USS Emory S. Land (AS 39)所具備之機動遊修能量，【同級另艘潛艦修理補給母艦USS Frank Cable (AS 40)目前離開關島，在第七艦隊與第五艦隊防區實施機動支援遊修部署任務】因此才要返回康乃狄克艦母港進行深度維修。



第七、既然未來該艦將移泊至其母港進行後續維修，則從關島前往華盛頓州Bremerton如何運動輸運，就將是未來後續處理重要關鍵。依據該艦受損狀況到目前尚無法完全確認，要讓美國海軍高層承擔該艦自主航行風險，恐怕機率相對不高。假若要運用半潛船將該艦承儎運送回美國本土，目前全球能夠承接此項運輸生意企業，大家不妨看看下列清單

https://zh.wikipedia.org/wiki/半潛船



恐怕美國海軍先要倒抽一口氣，怎麼這麼多都是由中國大陸航運業所掌控，美國海軍從安全保密角度考量，打死也不會讓中國大陸航運企業來包這筆生意吧？



最後就要提到，假若真是要委由半潛船運儎回美國本土，該艦就要先確認其搭乘半潛船入塢坐墩之安全係數，若其艦底結構受損時，更要考慮其結構是否會在入塢坐墩後，將裂口扯開致使損害狀況加劇。此外推進系統反應爐停爐熄爐，這可是另外個麻煩事。但若不讓該艦停爐熄爐，恐怕半潛船業者也不敢承儎運送該艦。



總而言之，此項海事案件要完全落幕為時尚早，目前美國海軍咬緊牙關惜字如金，但小道消息早就亂傳滿天飛，但榮民伯伯「張爾摩斯」就是不聽任何非官方管道，透過媒體匿名放話消息，單純從這三份美國海軍新聞稿內容，再加上基本常識，就可以推估出許多資訊，而且都相當可靠可信；知識就是力量，判斷莫靠亂講，絕對有其道理！

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