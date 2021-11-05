　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國名校「招生醜聞」南加大前體育主管認收賄　好萊塢女星也認罪

▲▼南加州大學（USC）前體育副主任海內爾（Donna Heinel）。（圖／路透）

▲南加州大學（USC）前體育副主任海內爾（Donna Heinel）。（圖／路透）

中央社波士頓4日綜合外電報導

美國南加州大學（USC）一名前資深體育副主任預計將於今天認罪，承認參與一項龐大的詐欺和賄賂計畫，好讓富裕家庭的小孩能以不實的體育校隊招募拿到頂尖大學入門票。

路透社報導，海內爾（Donna Heinel）原定本月稍晚在波士頓面對聯邦陪審團，參加因美國大學招生醜聞而引起的第2次審判。檢察官今天表示，她將對「誠信服務電匯詐欺」（honest services wire fraud）罪名認罪。

檢方指控海內爾收受策劃該計畫的南加大招生顧問辛格（William Singer）賄賂，讓其客戶的孩子以校隊隊員名額進入南加大作為交換。

曾任賭場主管的阿濟茲（Gamal Aziz）與私募股權公司創辦人威爾森（John Wilson）這兩名父親，在第一次審判中，因試圖花錢為子女買南加大的頭銜而遭定罪後，海內爾達成認罪協商。

根據她的認罪協商，海內爾同意不對任何少於46個月的監禁判決提出上訴，並繳交16萬美元罰款。一名聯邦法官安排在明天舉行認罪聽證會。

海內爾是在稱之為「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）的調查中，被指控的57人之一。這項調查誘捕了企業高層和名人，同時暴露了美國高等教育的不平等現象。

辛格在2019年認罪，承認協助在大學入學考試中作弊，並將父母的款項轉匯給收賄的教練與大學體育主管，以確保這些他們的孩子能被錄取為假的運動員。

▲▼ 美國女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）與女兒賈恩努里（Olivia Jade Giannulli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國女星Lori Loughlin（右）與女兒Olivia Jade Giannulli（左）。（圖／達志影像／美聯社）

迄今已有48人同意認罪，其中包括影集「歡樂滿屋」（Full House）女星羅莉洛林（Lori Loughlin）和「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）。

檢察官表示，從2014年到2018年，辛格的客戶向海內爾指定並從中受益的南加州大學帳戶，支付超過130萬美元。

檢察官表示，自2017年以來，海內爾還透過與辛格的一項虛假諮詢協議，每月獲得20萬美元報酬，她則以幫助20多名學生入學作為交換。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
買「3顆牛番茄」結帳嚇壞！她嘆：通膨有感　內行人解答了
18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！
好市多超夯抹醬「期限僅4天」！她1招神解　婆媽讚爆
快訊／輝瑞新冠口服藥試驗數據曝　「降低89%」重症風險
北市30多歲女確診　二採結果出爐！
蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看
女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲
長榮尾盤爆出「2驚天密碼」　他驚呼：買家在打暗號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則

美國名校「招生醜聞」南加大前體育主管認收賄　好萊塢女星也認罪

妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

牛津高材生啃老10年！老父凍未條砍零用錢　他怒告上庭逼養一輩子

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

快訊／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則

美國名校「招生醜聞」南加大前體育主管認收賄　好萊塢女星也認罪

妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

牛津高材生啃老10年！老父凍未條砍零用錢　他怒告上庭逼養一輩子

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

國際身心障礙日活動開跑　黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

美職多隊關注徐若熙　葉總：直球不一樣

富邦金董座蔡明興回來了　下週一復工！

11／15推出香菜芋頭披薩！雞佛之後　陽光皇后再度挑戰大家味蕾

年輕人妻情趣暗示求倒紅酒　老公「台式浪漫」網笑瘋：是要結拜？

親眼見識宋晟睿沒收全壘打　曾總盛讚守備不輸林哲瑄

南投市20噸轉運垃圾被揪24件回收物　慘遭苗栗焚化廠整車退運

買「3顆牛番茄」被結帳金額嚇壞！她嘆：通膨有感　內行人解答了

基隆首座校園社區人工草皮球場啟用　國小迷你足球賽30多隊開踢

象魔力初先發投倒自己　台美打者球風差異上了一課

國際熱門新聞

少女醒來全裸躺河邊　遭17男輪流洩慾

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

男女闖教堂開啪　她被懷疑是女主角

新冠高危基因找到了！1地區分布最廣

USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

他虐殺2女後性侵　太平間辱百具女屍

鄰居弟弟「一天激戰4次」女友太會叫　人妻崩潰

馬斯克PO《七步詩》　專家解讀暗指這些事

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

日本宣布開放「商務客、留學生入境」！8日起實施

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝避難畫面曝光

更多熱門

相關新聞

找到新抗體　有望催生冠狀病毒通用疫苗

找到新抗體　有望催生冠狀病毒通用疫苗

美國研究團隊找到並測試新抗體「DH1047」，可降低各種冠狀病毒感染重症程度，包括新冠病毒（COVID-19）及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒等，有望開發出能對抗已知及未知冠狀病毒的通用疫苗。

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

10年前「投資特斯拉」現在會多有錢？正解曝光

10年前「投資特斯拉」現在會多有錢？正解曝光

路透：馬雲會川普未報備惹惱北京

路透：馬雲會川普未報備惹惱北京

美媒：美中「互關領事館」有望重開

美媒：美中「互關領事館」有望重開

關鍵字：

南加大北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面