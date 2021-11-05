找到全新抗體！可降低新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

▲科學家針對新冠及SARS患者所捐獻的血液抗體進行研究，有了能改變對抗冠狀病毒疫情的突破性發現。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

美國研究團隊找到並測試新抗體「DH1047」，可降低各種冠狀病毒感染重症程度，包括新冠病毒（COVID-19）及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒等，有望開發出能對抗已知及未知冠狀病毒的通用疫苗。

FOX 46報導，杜克大學及北卡羅來納大學教堂山分校（UNC）的科學家團隊耗時6個月，針對一名新冠患者及一名SARS患者所捐獻的血液抗體進行研究，有了能改變對抗冠狀病毒疫情的突破性發現。

「我們找到多種能預防感染的抗體」，研究團隊透露，2名受試者體內血液擁有1700多種抗體，其中50種能與SARS病毒結合、也能與新冠病毒結合，而其中一種抗體DH1047更能與多種動物冠狀病毒及2種人類感染病原體結合。

杜克大學人類疫苗研究所（DHVI）主任海恩斯（Barton Haynes）表示，即便病毒出現許多突變和變異，DH1047與冠狀病毒結合的位置仍保持不變，「因此它能中和多種冠狀病毒。」

分離出抗體後，研究團隊針對老鼠進行測試，確認是否能有效阻斷感染或把感染狀況降至最低，結果發現，若老鼠在感染之前注射此種抗體，就能保護牠免受SARS、新冠及其變異株（像是Delta），以及許多可能導致人類疫情大流行動物冠狀病毒的侵害。另一方面，若在老鼠在感染之後才注射此種抗體，則能減輕嚴重肺部症狀。

北卡羅來納大學教堂山分校流行病學教授巴里克（Ralph S. Baric）表示，「這些發現為設計出通用疫苗提供範本，來應對已知的和尚未出現的冠狀病毒。」另名研究員馬丁內斯（David Martinez）則直言，「此種抗體能用來預防SARS-CoV-3或SARS-CoV-4。」

這篇研究已於2日刊登在《科學轉化醫學》期刊（Science Translational Medicine）。

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