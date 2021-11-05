　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

找到全新抗體！可降低新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲科學家針對新冠及SARS患者所捐獻的血液抗體進行研究，有了能改變對抗冠狀病毒疫情的突破性發現。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

美國研究團隊找到並測試新抗體「DH1047」，可降低各種冠狀病毒感染重症程度，包括新冠病毒（COVID-19）及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒等，有望開發出能對抗已知及未知冠狀病毒的通用疫苗。

FOX 46報導，杜克大學及北卡羅來納大學教堂山分校（UNC）的科學家團隊耗時6個月，針對一名新冠患者及一名SARS患者所捐獻的血液抗體進行研究，有了能改變對抗冠狀病毒疫情的突破性發現。

「我們找到多種能預防感染的抗體」，研究團隊透露，2名受試者體內血液擁有1700多種抗體，其中50種能與SARS病毒結合、也能與新冠病毒結合，而其中一種抗體DH1047更能與多種動物冠狀病毒及2種人類感染病原體結合。

杜克大學人類疫苗研究所（DHVI）主任海恩斯（Barton Haynes）表示，即便病毒出現許多突變和變異，DH1047與冠狀病毒結合的位置仍保持不變，「因此它能中和多種冠狀病毒。」

分離出抗體後，研究團隊針對老鼠進行測試，確認是否能有效阻斷感染或把感染狀況降至最低，結果發現，若老鼠在感染之前注射此種抗體，就能保護牠免受SARS、新冠及其變異株（像是Delta），以及許多可能導致人類疫情大流行動物冠狀病毒的侵害。另一方面，若在老鼠在感染之後才注射此種抗體，則能減輕嚴重肺部症狀。

北卡羅來納大學教堂山分校流行病學教授巴里克（Ralph S. Baric）表示，「這些發現為設計出通用疫苗提供範本，來應對已知的和尚未出現的冠狀病毒。」另名研究員馬丁內斯（David Martinez）則直言，「此種抗體能用來預防SARS-CoV-3或SARS-CoV-4。」

這篇研究已於2日刊登在《科學轉化醫學》期刊（Science Translational Medicine）。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　妹子糗爆：輪番上陣
YT點閱雪崩式下滑！聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2關鍵
酒店妹狠殺包養男！一家人全認了：預謀殺害
19歲女大生喝醉遭3男撿屍　「生理期性侵」慘死
冷冬報到！11月長時間「比往年冷」　未來2周降雨熱區出爐
4個月當兵「延長役期」？　國防部鬆口回應了
獨／尿不出來膀胱快炸了！　超音波驚見「整坨亮」堵住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到全新抗體！可降低新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

南韓前檢察總長當選最大在野黨總統候選人　2022大選陣容出爐

9千萬頭獎拖1個月沒人領　他才驚覺「自己有下注」！反轉結局曝光

聯合國報告：北韓42.4%人口營養不良　遠高於全球平均

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到全新抗體！可降低新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

南韓前檢察總長當選最大在野黨總統候選人　2022大選陣容出爐

9千萬頭獎拖1個月沒人領　他才驚覺「自己有下注」！反轉結局曝光

聯合國報告：北韓42.4%人口營養不良　遠高於全球平均

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

李妍瑾徵婚半個月「真的找到優質對象」！羞捧臉認了：心花朵朵開

梅花旗／文化3比0完封輔大　與國體攜手2連勝晉級8強

7的意志 vs LCK榮光　《英雄聯盟》第四次中韓大戰誰能笑到最後

議員問柯文哲缺點　民政局長竟稱柯「嘴賤」：一定要賤到底

捍衛說不的權利！名店「磯勢」禁止米其林評鑑　敗訴理由曝光

2數據凸顯搶房熱度「過於異常」　房市現雙Ｖ曲線

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

看到台灣打者不一樣　華德茲從老球員心態轉為學習模式

林韋翰單場6三分生涯新高　20分6籃板7助攻本季代表作

她高雄逛百貨驚見「捷運站可接種」　血拚完「現場掛號就打了」

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

少女醒來全裸躺河邊　遭17男輪流洩慾

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

男女闖教堂開啪　她被懷疑是女主角

新冠高危基因找到了！1地區分布最廣

USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

他虐殺2女後性侵　太平間辱百具女屍

鄰居弟弟「一天激戰4次」女友太會叫　人妻崩潰

馬斯克PO《七步詩》　專家解讀暗指這些事

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝避難畫面曝光

日本宣布開放「商務客、留學生入境」！8日起實施

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

更多熱門

相關新聞

她高雄逛百貨驚見捷運站可接種　血拚完現場就打了

她高雄逛百貨驚見捷運站可接種　血拚完現場就打了

高雄市政府首開全國之先，先是租借高級婚宴館作為疫苗接種場地，近日再增設2捷運站作為接種站，考量點就是要讓民眾方便接種疫苗。一名女子5日搭乘捷運到左營逛百貨公司，驚見捷運站就有設置接種站，血拚完後就回頭掛號，馬上打第一劑BNT，直呼：「逛完街，疫苗也打了，很方便！」

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

台灣問題是深紅線！新加坡：各國應避而遠之

「萬華是破口」風波　石崇良挨告不起訴

「萬華是破口」風波　石崇良挨告不起訴

10年前「投資特斯拉」現在會多有錢？正解曝光

10年前「投資特斯拉」現在會多有錢？正解曝光

捐5000支疫苗1ml細針筒　議員盼減殘留資源不浪費

捐5000支疫苗1ml細針筒　議員盼減殘留資源不浪費

關鍵字：

DH1047冠狀病毒北美要聞疫苗新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面