前12熱門分手地點曝！「第1名意外但中肯」網驚：居然沒汽車旅館

▲在高雄的前12熱門分手地點。（圖／高雄點 Kaohsiung.授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

分手該怎麼提？對很多人來說，慎選地點和時間都是必須的，若不是和平分開，選錯地點就有可能讓自己陷於危險之中。臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」就調查出大家「最常被分手的地方」，而第一名讓人看了哭笑不得，好像有點出乎意料，但又好似有點道理，貼文引發熱烈討論。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」貼文，提到「有人敢標前任嗎？不行吵架喔！」粉專將範圍設於高雄，一共列出了「被分手」前十二熱門的地點：

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1.LINE

2.車站

3.對方家

4.忠烈祠

5.超商

6.夢時代

7.西子灣

8.漢神巨蛋

9.學校

10.大樹舊鐵橋

11.駁二

12.一直都單身

▲有些人會在高雄夢時代提分手。（圖／記者陳建宇攝）

該文一出，讓不少網友紛紛留言回應，「夢時代和巨蛋表示無辜」、「12真的是比悲傷更悲傷的事情（汪汪）」、「為什麼要分手了還要約見面」、「夢時代跟漢神是因為花太多錢當場直接秒分嗎」、「居然沒有汽車旅館的選項」、「在一起跟分手都在LINE」、「很多人應該是衛生紙」。

值得一提的是，第一名「LINE」並不是具體的地點，而是通訊軟體，可見不少人都是以訊息來提分手，而不是面對面說；而圖表的最後一名也很有趣，粉專竟是以「一直都單身」來收尾。另外，也有不少人對忠烈祠感到匪夷所思，不解為何要約那提分手，「忠烈祠，分完自己走下山嗎」、「忠烈祠是怎樣」、「忠烈祠地靈人傑，適合談判」。