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解決老舊建物公安問題　竹縣成立聯合稽查小組全面清查

▲解決老舊建物公安問題　竹縣成立聯合稽查小組全面清查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣府成立聯合稽查小組，從本月起逐一清查老舊建築。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為避免高雄市鹽埕區「城中城」老舊複合式建築物重大火災傷亡事件重演，新竹縣政府成立聯合稽查小組，逐一稽查縣內老舊建物。今(4日)現勘湖口鄉達生華廈(舊稱北美大樓)，該建物5樓以下昔日為商場和戲院，已停業多年，現無使用狀況，6樓至10樓為出租套房，整體設施老舊，現勘發現明顯消防缺失已限期改善，公共空間也有疑似私自變更的安全疑慮，現況雖有所有權人實際管理維護，仍缺乏統一管委會，縣府將盡快輔導所有權人成立正是管委會，盡快輔導改善違規項目。

北美大樓總共10層，6樓以上為出租套房，這次稽查發現除了現在1樓有服飾店開設，2到5樓已無商家營業，並暫時關閉出入口，防止不明人士進入；接著稽查小組前往9樓租屋樓層進行稽查，消防安檢中查出有消防安全缺失，雖然樓層有設置消防栓出水口，但是水壓不足，該樓層也有設置火警受信總機。其餘樓層也有消防警報無作動、逃生指示不符規定等缺失。9樓夏姓房東指出，6至10樓分別由4位房東自行管理，也都保留房客前往逃生樓梯的暢通，樓梯通往後側逃生出口是沒有問題的。

▲解決老舊建物公安問題　竹縣成立聯合稽查小組全面清查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲工務處說明，稽查小組將於1個月內完成清查工作。

新竹縣工務處副處長江良淵說，今天初步稽查發現北美大樓內的部分消防設備有受損情形，位於大樓後側有基本的大樓逃生路線樓梯是可以暢通的，但是有堆積雜物，後續會要求他們改善，雖然大樓沒有成立管理委員會，但是6樓以上的各樓層房東，有自我管理機制，後續會協同鄉公所輔導北美大樓正式成立管理委員會，成立後，縣府會逐一要求公共消防安全設施進行加強改善，讓大樓不要成為公安死角。

工務處說明，目前稽查小組會持續進行清查老舊複合用途建築物，將於1個月內完成清查工作。實施建築物建築物聯合稽查，除查核違規項目，並且請輔導管理人或所有權人進行改善。

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