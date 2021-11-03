花蓮深夜惡火整排鐵皮屋燒毀無傷亡　火災警報器建功

▲深夜一場火警，附近鄰居在聽見警報聲響起後，紛紛跑出屋外查看而逃離失火現場，這場大火也燒出了居家住警器的重要。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市華東路上深夜一場火警，附近鄰居在聽見警報聲響起後，紛紛跑出屋外查看，才驚覺起火戶的煙過於濃厚無法第一時間撲滅火勢，立即與家人一起逃至屋外草皮空曠處進行避難。而失火住戶早於2018年就已安裝住宅用火災警報器，事後民眾都表示：「還好在第一時間聽見住警器響起，才能在第一時間逃離失火現場避難。

華東路深夜的火警，當天晚上受到強勁的東北季風的助長下，現場木造鐵皮屋等易燃物，該起火戶屋內地上滿是堆積香金紙類物品，且周圍雜物甚多才導致火勢不斷的往外擴張，且往左右蔓延。

▲▼消防人員在失火現場發現葬身火窟的火災警報器。

經災後訪視附近住戶表示，該區房子屋齡已高達50年之久且部份內部都是已木造裝潢進行隔間改建，然而近期飽受屋頂漏水之苦，部份屋主都於進行翻修加蓋鐵皮屋及鋪設瀝青防水層。才使得這場惡火蔓延鄰近建築物且於屋頂悶燒，讓火勢無法在第一時間被控制。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，住宅用火災警報器的優勢有第一線居家安全守護、危機時刻最先發聲、24H為您守護家的安全。因此會持續向推廣民眾家中一定要安裝住宅用火災警報器。希望藉此案例可有效降低災害造成的生命財產損失，住警器成功有效達到人員及時聽到警鈴聲響進而逃生，降低人民的生命財產損失。

▲事後民眾都慶幸，在第一時間聽見住警器響起，才能逃離失火現場避難。

在此提醒民眾平時應與家人溝通討論，萬一某天發生災難時該如何逃生？該如何求生存？這就是所謂的「逃生計畫書」裡的一環重點。另外在逃生通道或樓梯間不可以堆放雜物，以免阻礙逃生，然而最重要的事情是，家庭應規劃兩個以上的逃生出口。

值得一提的是，華東路失火住戶能夠在火場中求生存，就是因為該有兩個以上逃生出口，在火警發生當下無法往前逃生，該住戶則往另一處逃生在後庭園等待救援，才能不致受困火場，順利從火場中逃生。

