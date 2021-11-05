蔡明興妻也染Delta？指揮中心：機率很高　病毒量低暫無法定序

記者嚴云岑／台北報導

富邦金董事長蔡明興上月自國外返台，於機場採檢確診新冠肺炎，基因定序驗出Delta病毒，其同班機旅客案164532也在居家檢疫期滿前採檢確診。被問及該案是否也感染Delta？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案Ct值高達34，病毒量低很有可能無法定序，但從接觸史與來源國來看，「應該是Delta可能性最高」。

富邦金證實董事長蔡明興確診新冠肺炎，日前已出院，外界普遍認為蔡明興與美國境外移入個案（案16448）年齡與時間較為相符，指揮中心指揮官陳時中先前已間接證實此事，

而日前公布的境外移入個案中，案16532為本國籍60多歲女性，與蔡明興同為10月16日自美國入境，檢疫期滿採檢前確診，檢疫期無接觸他人，故無匡列接觸者。

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被問及岸16532是否為蔡明興妻子？羅一鈞表示，案16532的確為蔡明興同班機接觸者，Ct值34，曾於5、7月接種過兩劑AZ疫苗，但不予證實是否為蔡妻，「因為我不想被依《傳染病防治法》開罰。」雖然指揮中心未證實案16532身份，但外界推測應該就是蔡妻沒錯。

指揮中心今日公布最新一周境外移入基因定序，未見案16532，記者追問蔡明興董事長同機家人定序是否出爐？羅一鈞回應，沒有在今天公布名單表示還沒有結果，不過個案病毒量因為偏低，很可能是無法定序結果，而從接觸史及來源國來看，應該是Delta的可能性最高。