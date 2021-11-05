路易莎攜本土指標莊園　推限量「發現臺灣咖啡極選」

圖、文／路易莎咖啡提供

精品咖啡職人品牌路易莎，多年來為臺灣消費者尋覓全球精品特色手沖，透過每期黑卡手沖優惠平價推廣，每月供應300萬杯咖啡中就有將近100萬杯精品咖啡。不僅掌握龐大精品咖啡饕客的取向，路易莎也長期關注本土咖啡莊園質量，終於在今年11月起，黑卡手沖推出限量版「發現臺灣 咖啡極選」。

首波推出2款咖啡、11/1~12/31 黑卡價只要 $120 /杯，嚴選自屢獲金質獎、今年 PCA 競標冠軍莊園－「卓武山」，及美國咖啡品質協會評鑑 87.33 高分認證的「台南大鋤花間莊園」，結合路易莎的咖啡職人工藝與媲美國際的本土莊園咖啡，定義臺灣咖啡的甜蜜點！

▲路易莎咖啡本期黑卡推出「發現臺灣 咖啡極選」，採用卓武山及台南大鋤花間莊園豆。（圖／路易莎咖啡提供）

【發現臺灣 咖啡極選 - 阿里山卓武咖啡】

早在 2014 年路易莎參加臺灣咖啡大師競賽時，就曾使用過卓武山咖啡作為比賽用豆，近兩年參與臺北國際咖啡節亦推廣本土咖啡；以往受限於臺灣咖啡莊園產量有限，難供應全通路使用，如今本土精品咖啡市場日益成長、也更多農民投入栽種，終於能穩穩踏出推廣臺灣咖啡這一步。



「阿里山卓武咖啡」使用 SL34 品種，採水洗處理法、中焙後呈現柑橘、葡萄柚、蔗糖風味。其莊園「卓武山」位於阿里山南方山茶村，從高山茶園轉作咖啡種植，莊主和有臺灣咖啡教父之稱的台大農藝系教授王裕文學習技術與管理方式，2012 年獲得全國精品咖啡豆評鑑頭等獎，2014、2016 年又再次獲得金質獎，奠定卓武咖啡的精品形象。

【發現臺灣 咖啡極選 - 國際精品級冠軍莊園 台南大鋤花間】

大鋤花間位於台南東山區、阿里山山脈的西烏山嶺支脈，是東山咖啡開創元老之一，堅持有機、友善土地、無毒種植的理念，2018 年獲得台南市精品咖啡評鑑冠軍，代表送評美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證，送評的豆子獲 87.33 高分紀錄創歷史新高！本次「發現臺灣 咖啡極選」選用黃波旁品種，採日曬處理法，中焙後有杏仁、焦糖、可可風味。

