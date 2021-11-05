東港安泰醫院打錯疫苗「3大疏失」　衛生局裁罰15萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港鎮安泰醫院11月3日誤將AZ疫苗當莫德納施打於造冊長者，約有100人受影響，事後發現主動通報屏東縣政府衛生局，衛生局即刻介入調查並提出輔導改善建議事項，並要求安泰醫院三日內提出檢討改善報告，5日接到院方報告，找到3項疏失，依違反醫療法等裁罰15萬元。

▲衛生局副局長張秀君 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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縣衛生局表示，今日已收到東港安泰醫院的檢討報告，分析原因有三點，一、藥局對疫苗的儲存及管理未落實，冰箱內同時存放多種新冠疫苗，未分層存放，導致誤取疫苗。二、新冠疫苗種類多、複雜度高，該院未訂定新冠疫苗管理標準作業流程。三、工作人員抽取疫苗時未落實三讀五對，導致發生錯誤。

針對東港安泰醫院誤打疫苗事件，屏東縣政府衛生局依違反醫療法第57條第1項及行政罰法規定，按同法第103條規定處罰鍰15萬元。衛生局亦要求醫院要針對檢討缺失盡速完成改善，將擇期會同疾管署進行複查，複查合格後才能恢復醫院的疫苗合約。

衛生局長施丞貴表示，當日被匡列的100位民眾都已全數連繫上，至今11/5有13位民眾出現頭暈、全身痠痛等症狀，皆到安泰醫院就醫，其中1位住院觀察，後續將針對被匡列民眾進行21天健康關懷。