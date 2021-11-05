男穿破襪逛超商！他店門口見真相暖爆...5萬人淚讚：高尚的品德

▲網友在超商看見一名只穿破襪子的男子。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

記者陳怡靜／綜合報導

職業不分貴賤，生活中處處有感人的風景。一名網友日前到超商買東西，身旁站著一名沒穿鞋子的男子，走出店家後，瞥見門口放了一雙沾滿泥土的雨鞋，這時他才恍然大悟，原來對方是擔心帶土的雨鞋會弄髒超商的地板，才將鞋子脫在店外，暖心的舉止也讓原PO大讚，「衣著的污損，卻掩不住他潔淨高尚的同理心。」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，到超商買東西時，看見一名沒穿鞋只穿著破襪子的男子，他忍不住多觀察了對方幾眼，「這位男士應該是便利商店對面建築工人地的施工人員，黝黑的臉龐看似外籍移工」，直到他結完帳走出店家後，看見門口擺了一雙雨鞋，這下才明白原來對方是擔心沾滿土的雨鞋弄髒超商地板，才刻意脫放在門外，忍不住感嘆，「他的經濟條件或許也沒有太好，但衣著的污損，卻掩不住他潔淨高尚的同理心。」

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▲原PO結完帳走出店門口才發現，對方將沾滿泥土的雨鞋脫在店外。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

原PO接著感動地說，男子的行為讓他吸收了滿滿的正能量，也不斷反思該如何教育孩子，建立高尚的品德和正面的價值觀。貼文一曝光，也引來5萬多人按讚，許多網友也感嘆，「品德高低跟身份地位一點關係都沒有」、「直接打趴一堆穿著時髦、自視甚高的人」、「品德不是用金錢堆砌的 而是自己塑造出來的」、「穿著最髒的衣服，做最辛苦的工作，心卻是最乾淨的」。

許多網友也分享過去碰上的暖心事件，「曾經在麵館看過工作員怕弄髒餐廳坐椅自帶報紙鋪在椅子上，老闆一直說沒關係，擦就好，也是滿滿感動」、「我穿雨衣也不進便利商店，因為水會到處滴⋯但超商店員都跟我說沒關係，聽了會很感動」。