超商門口突公告「領包裹新規定」太方便！　客人有感：結帳變超快

▲超商領包裹的服務對民眾來說很便利。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

便利商店提供的服務非常多，除了可以買食物、生活用品，也提供各種票券購買與包裹領取，結帳時常遇到排隊的狀況，不過，有網友發現，家裡附近的萊爾富跟OK的超商，每當下班時間都有擠滿一群人，等著領包裹，但店員只有一個人，現在改成自助取貨，就不用擔心結帳時，排隊卡住的問題。

原PO在PTT發文，每當下班時間，家裡附近的萊爾富跟OK都會湧入一群人，大多都是要領包裹，但店員只有一個人，要找包裹、結帳、補貨，真的忙不過來，每次排隊等結帳都得花上一段時間，但最近發現，超商門口貼了一張公告「本門市採取自助取貨」，看到店員一人忙進忙出，也心疼直呼「真是辛苦了！」

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對此，有網友表示，自己找真的快很多，也不會影響到其他客人，「附近的萊爾富也改自助，自己找快很多」、「家附近萊爾富的也改成自助取貨，覺得還不錯蠻方便的」、「自己找快很多+1」、「有時候買個冰塊，要等前面的人取貨跟拿咖啡真的很煩」、「自己找真的比較快，店員找有時候後面會大排長龍很歹勢」。

不過也有人指出，自助取貨有一定的風險，「自助也有風險，被挾帶A走，或是被摔被亂丟」、「自助有時候有點可怕，那些拿貨的人都不知道怎麼摔你的包裹的」。不少人擔心0元的包裹會亂拿，但有網友表示，「我家這邊萊爾富有自助，但0元要對證件的會另外收起來，要請櫃台」、「我家這裡的萊爾富有拉動線，不會讓人拿了就跑」。

▼網友發現家樓下的超商有「自助取貨」的服務。（圖／翻攝自PTT）