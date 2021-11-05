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戰雙11！超商限時12天搶「買1送1、加11元多1件」　加碼領咖啡優惠

▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲超商雙11限定優惠即日起開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻電商年度最大盛事「雙11購物節」商機，超商即日起至11月16日連12天祭出超狂「雙11限定」優惠，從線上到線下通通有，包括APP推破200項商品最低下殺55折起、指定預約取商品買1送1，門市更網羅近百項商品推同價位加11元多1件優惠，買到就省到，且單筆消費滿額還可抽多樣好禮，像是iPhone13、健身環等，省到爆表。

▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲APP隨買跨店取祭出破200項商品最低下殺55折起。

全家「雙11線上線下優惠」一次看，即日起至11月16日於全門市嚴選近百項商品推出「同品牌、同價位加11元多1件」優惠，包括茶飲、咖啡、零食、泡麵等通通有；APP隨買跨店取則有破200項商品最低下殺55折起，像是咖啡有Let's Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等，其他飲品、鮮食也都有指定優惠，每日品項都不同，天天逛天天省。

同場加碼APP隨買預約取每日早上10點祭出「生鮮蔬菜、冷凍肉品買1送1」；全家行動購更開賣人氣保養品、美妝品、香水單筆滿11111元現折1111元，最後「全+1」還有不定時閃購優惠下殺5折起，小資族趁這次省一波。且即日起至11月30日，凡透過任一渠道購買就可抽iPhone13，單筆消費滿額1111元加碼再抽任天堂動森主機健身環歡樂組、飛利浦氣炸鍋、Let's Café經典拿鐵50杯等多項好禮。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK門市推1日限定咖啡買11送11。

另，OK mart也為迎戰雙11祭出下殺優惠，11月11日限時1天於門市精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起，加碼喝大杯莊園級美式拿鐵買11送11；OK mall推大杯莊園級美式、拿鐵買11送11，再加贈1111點會員點數；OK Line群組則有多款家電最低下殺3.2折起。

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雙11超商全家OK mart

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