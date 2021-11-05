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跟老師講「抱歉」被罵沒禮貌「要說對不起」！眾點頭：沒有悔意

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO跟老師道歉，卻讓老師更火大 。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

長輩總說要把「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊，才是有禮貌的小孩，不過道歉的用語百百種，不小心用錯詞可能會讓對方更生氣，一名網友表示，日前找老師問問題，因為冒犯到老師，跟老師道歉「很抱歉，冒犯到您」，沒想到老師更生氣，認為抱歉是不禮貌的用法，要說對不起，對此網友們點頭認同。

有網友在PTT發文，「『抱歉』是不禮貌的說法嗎？」日前找老師問問題，發現老師的語氣不太友善，一問之下才知道，因為沒有使用尊稱「您」，老師感到不被尊重，還說原PO沒有經過社會化，以後出社會去會吃虧，他趕緊道歉「很抱歉冒犯到您了」。

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沒想到話一說完，老師更火大，指責原PO「什麼抱歉，不會說對不起喔」，錯愕的原PO趕緊補上一句「對不起」。事後，原PO感到不解，「抱歉跟對不起不是一樣的嗎？我又不是說歹勢（拍謝，台語抱歉）這種比較戲謔的說法，難道抱歉是不禮貌的說法嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲老師認為抱歉是不禮貌的用語。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友認為抱歉讓人感覺輕浮，「抱歉是你自己內心的狀態吧，我為此感到抱歉，必須跟你道歉」、「『抱歉』是比較沒誠意的說法沒錯，雖然我道歉了，但其實我不是真的覺得自己有錯」、「對不起>抱歉>不好意思，以道歉Lvl來說吧」、「抱歉跟對不起真的等級不一樣」、「這兩個的確不一樣 中文就是這麼難」。

不過也有網友指出，「事實上，看您不爽，不管怎麼用詞都不禮貌」。另外，對於老師要求使用「您」，網友們也感到不解，「不是寫信才會用您嗎」、「又不是古代權威主義，哪有人在用您」、「現實生活中真的有人講話用『您』喔」。

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