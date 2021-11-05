重、導熱還難夾麵！他嫌鐵筷難用　過來人大推「1優點」全抵過

▲原PO問卦「為什麼會有人喜歡用鐵筷子？」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「重、易導熱、容易從桌上滾到地上去！」有網友日前在PTT的Gossiping細數鐵筷子的缺點，尤其是滑不溜丟的表面，有時很難夾麵之類的東西，忍不住好奇問卦「為什麼會有人喜歡用鐵筷子？」貼文一出，就有過來人分享自己的故事，自從媽媽看到某一幕之後，馬上就把筷子全換成不鏽鋼筷了。

這位網友文中直問「為什麼會有人喜歡用鐵筷子？」認為鐵筷比較重、容易導熱，還會從桌上一路滾到地上，「最令我不喜的是，它的表面滑不溜丟，如果是夾麵之類的食物，很容易夾不起來。」而且如果剛好用的也是鐵碗，「兩者敲擊跟接觸時的聲音跟觸感，有時還令我頭皮發麻。」

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原PO也直呼，鐵筷的好處只有好洗、不易壞，「高級木筷 或塑膠筷不好嗎？有人跟我一樣 不喜歡用鐵筷子嗎？」貼文一出，就有人點頭如搗蒜，「最怕敲到牙齒或其他」、「不會發霉，但我也不喜歡，很滑」、「討厭+1，不但導熱會滑還會敲到牙齒。」

▲原PO認為用鐵筷很難夾麵。（示意圖／Pixabay）

但大部分網友都大推鐵筷，「不會發霉、不會融掉」、「木筷子潮濕會很臭」、「摔不爛」、「衛生不卡垢啊」、「好洗、耐熱」、「我超愛鐵筷子、鐵碗，用不壞」、「當你家買木筷發霉丟掉，再買再發霉再丟，循環n次之後，你就會用鐵筷」、「我也不喜歡鐵筷，很怕鐵的聲音，但在外面還是會用，比較好清潔不發霉」、「木筷不是上漆就是泡過二氧化硫，你敢用我也是服了。」

還有過來人現身，說高中的時候，家裡曾把用了8年的木筷、竹筷放鍋裡用清水煮沸15分鐘，「然後我媽看到一鍋暗黃色並有臭味的水後，就全換成不鏽鋼筷了。」也有網友表示，比起一般鐵筷，更不喜歡另一種，「我對韓國的不鏽鋼扁筷子沒辦法」、「韓國人桌上那兩根鐵片才叫反人類」、「討厭韓國扁鐵筷+1。」