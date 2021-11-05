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渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝「躲進飯店」避難　現場畫面曝光

▲▼墨西哥渡假沙灘爆槍響　遊客穿泳裝避難畫面曝光。（圖／翻攝自推特／Mike Sington）

▲墨西哥渡假沙灘爆槍響，遊客穿泳裝避難還用椅子擋住房門。（圖／翻攝自推特／Mike Sington）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一處旅遊勝地4日發生槍殺事件，兩名拿著長槍的毒梟對著沙灘上的一名男子開槍，當時所有遊客嚇得驚慌逃竄，許多人穿著泳衣躲入附近高檔飯店裡，工作人員也指示遊客躲進廚房，還有人用椅子擋住房間門，現場畫面全在推特曝光。

根據《衛報》報導，位在加勒比海沿岸坎昆（Cancún）是知名渡假勝地，就在4日下午有兩名拿著長槍的毒梟闖入莫雷洛斯港（Puerto Morelos）附近Hyatt Ziva渡假村的沙灘，對著遊客中的男子開槍，導致兩人死亡，現場遊客也嚇得驚慌逃竄。

從推特曝光的畫面可以看到，許多還穿著泳衣的遊客聚集在飯店大廳內，還有工作人員指示部分遊客安靜地躲在廚房內，也有人關在房間內將門用椅子擋住。當時人在現場的美國遊客辛頓（Mike Sington）表示，「所有的人都被帶到隱蔽的地方，我也躲在一個黑暗的房間裡。」其他遊客也說，「原本在沙灘上玩排球，結果看到槍手拿著槍靠近，所有人都嚇得快逃。」

金塔納羅奧州（Quintana Roo）警方表示，這起事件是當地兩個毒梟集團的紛爭，敵對的人在沙灘上遇到而爆發衝突，所幸沒有造成其他人傷亡。

《衛報》指出，坎昆每年會吸引數百萬遊客，是墨西哥重要的觀光收入來源，也因次讓當地成為毒梟集團販毒的據點，許多幫派份子會在此賣毒給遊客，或者是敲詐勒索。隨著新冠肺炎疫情趨緩，大量遊客回到當地，也讓該地區毒梟的衝突加劇。

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