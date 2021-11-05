渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝「躲進飯店」避難　現場畫面曝光

▲墨西哥渡假沙灘爆槍響，遊客穿泳裝避難還用椅子擋住房門。（圖／翻攝自推特／Mike Sington）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一處旅遊勝地4日發生槍殺事件，兩名拿著長槍的毒梟對著沙灘上的一名男子開槍，當時所有遊客嚇得驚慌逃竄，許多人穿著泳衣躲入附近高檔飯店裡，工作人員也指示遊客躲進廚房，還有人用椅子擋住房間門，現場畫面全在推特曝光。

根據《衛報》報導，位在加勒比海沿岸坎昆（Cancún）是知名渡假勝地，就在4日下午有兩名拿著長槍的毒梟闖入莫雷洛斯港（Puerto Morelos）附近Hyatt Ziva渡假村的沙灘，對著遊客中的男子開槍，導致兩人死亡，現場遊客也嚇得驚慌逃竄。

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

從推特曝光的畫面可以看到，許多還穿著泳衣的遊客聚集在飯店大廳內，還有工作人員指示部分遊客安靜地躲在廚房內，也有人關在房間內將門用椅子擋住。當時人在現場的美國遊客辛頓（Mike Sington）表示，「所有的人都被帶到隱蔽的地方，我也躲在一個黑暗的房間裡。」其他遊客也說，「原本在沙灘上玩排球，結果看到槍手拿著槍靠近，所有人都嚇得快逃。」

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

金塔納羅奧州（Quintana Roo）警方表示，這起事件是當地兩個毒梟集團的紛爭，敵對的人在沙灘上遇到而爆發衝突，所幸沒有造成其他人傷亡。

Guests being escorted back to rooms now in small groups based on building number. They keep telling us to stay quiet. pic.twitter.com/OZa64msm39 — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

《衛報》指出，坎昆每年會吸引數百萬遊客，是墨西哥重要的觀光收入來源，也因次讓當地成為毒梟集團販毒的據點，許多幫派份子會在此賣毒給遊客，或者是敲詐勒索。隨著新冠肺炎疫情趨緩，大量遊客回到當地，也讓該地區毒梟的衝突加劇。