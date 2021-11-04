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社會 社會焦點 保障人權

19歲男約談判反被開槍落荒逃　友人相挺衝去開5槍...轟完投案

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與人在網路上互嗆輸贏，雙方相約談判，結果男子帶著3名友人開車前往，車才剛停下，對方直接朝車開槍，4人嚇到隨即開車逃逸，警方獲報攔車，將他們帶回調查；就在同時，男子另一名友人不滿他被開槍，跑到對方據點開了5槍後，隨後帶槍彈投案，警方後續將調查衝突原因，並追查對方槍枝來源。

▲▼警方追捕開槍復仇的許姓男子（紅圈），江男的白色喜美車側背開了一槍，許男朝對方據點的鐵捲門開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方追捕開槍復仇的許姓男子（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，19歲江姓男子與人在網路上互嗆輸贏，4日凌晨2時許，開車載著3名友人，要到五股區四維路一處民宅談判，沒想到車才剛停好，對方隨即朝車子開了一槍，江男一行人嚇到，立即驅車逃離現場，過程中打電話給22歲許姓男子訴苦。

▼江男的白色喜美車側被開了一槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方追捕開槍復仇的許姓男子（紅圈），江男的白色喜美車側背開了一槍，許男朝對方據點的鐵捲門開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方接獲民眾報案，指稱四維路有人開槍，立即趕往現場，並調閱監視器鎖定江男座車，在蘆洲區三民路、長榮路口將他們攔下，並帶回派出所偵訊；就在同時間，許男為了挺江男，帶著改造手槍跑到對方據點，朝鐵捲門開了5槍，隨後帶槍及10顆子彈到警局投案。警方目前已得知對方身份，將積極追緝開槍男子，對於江男網路糾紛說詞存疑，將深入了解開槍原因並積極往上找出槍枝來源。

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▼許男朝對方據點的鐵捲門開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方追捕開槍復仇的許姓男子（紅圈），江男的白色喜美車側背開了一槍，許男朝對方據點的鐵捲門開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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