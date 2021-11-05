32歲「女摳神」9年買2套房　一家3口月花4千被罵到手腳冰涼

記者黃翊婷／綜合報導

中國南京32歲女子王神愛日前接受節目訪談，表示自己9年內省吃儉用買了2套房，生活從不參加聚會，衣服也都撿朋友不要的穿。沒想到節目播出後，她被網友調侃封為「摳神」、守財奴，讓她忍不住自嘲，「第一次被這麼多人罵到手腳冰涼。」

綜合陸媒報導，王神愛先前接受節目《和陌生人說話》訪談，分享自己如何存下9成的工資，扣除托兒的費用，她和丈夫、孩子一家三口每個月的支出僅人民幣1000多元（約新台幣4360元），所以她才能在大學畢業9年後，成功買下2套房。

▲王神愛省吃儉用在南京買下2套房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

王神愛聲稱，她從來不參加同事聚會，把奢侈品當成洪水猛獸，衣服都是撿朋友不要的來穿，搭乘大眾交通工具的費用，也是靠各種優惠活動領來的免費兌換券，貫徹極簡生活，只有存錢才能讓她有安全感。沒想到節目播出之後，掀起網友們一面倒批評，認為她實在是太小氣，還開玩笑封為「摳神」、守財奴，甚至有人質疑她說謊，背後說不定有父母贊助等等。

對於網路上的罵聲，王神愛特地在網路上發文解釋，在節目上分享的省錢小撇步並不是鼓吹大眾不要花錢，她的第一間房子其實是大學期間努力兼職賺來的，後來房子變成學區房再拆遷，這筆拆遷費用就變成自己在南京置產的重要資金，而關於房貸，她和丈夫的收入都可以負擔，孩子沒有受過苦，希望大家不要再對家人進行人身攻擊，「第一次被這麼多人罵到手腳冰涼」、「我沒有做任何傷天害理的事情，請不要連著我的家人一起罵」。