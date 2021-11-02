男大生搶座位突「歇斯底里」狂呼女生巴掌　目擊者：臉都打腫了

記者魏有德／綜合報導

南京審計大學一名男大生昨（1）日在學校食堂（餐廳）因爭搶座位，先是說了一句，「妳是不是犯賤」，隨後突然發狂似的連續搧一名女學生好幾下耳光，這名女學生當場嚎啕大哭並報警處理，身邊同學也將兩人拉開。據現場目擊者表示，「女學生臉都被打腫了，左右臉看起來不一樣大。」

▲南京一名男大生（黑衣）在學校餐廳爭搶座位時口出惡言並搧女學生耳光。（圖／翻攝微博都市報道）

據《都市報道》釋出的影片顯示，女學生先把書放到座位上後去打飯，一名身著黑衣的男學生看到後並未理會，反而將自己的書包也放在同個座位上，當女生返回座位時，先向該名男學生解釋是她先來的，誰知男生竟嗆聲，「你是不是犯賤」，就開始呼女生巴掌，一連數下把女生臉都打腫了。

▲被打巴掌的女學生站在一旁哭泣。（圖／翻攝微博都市報道）

隨後，這名身穿牛仔外套的女學生邊哭泣邊打電話報警，旁邊有名女同學輕拍被打女學生的背，不停地安慰她。至於出手打人的男大生則站在對角，一名餐廳工作人員正隔開打人的男大生與另外見義勇為的男學生，防止出新的事端。

據了解，這名動手的男大生是該校教育學院學前教育系學生，校方正啟動調查程序，配合警察取證，學院相關人員也表示會嚴肅對待這起事件。

▲網友肉搜這名動手打女學生巴掌的男大生。（圖／翻攝微博都市報道）

影片在網路傳開後，不少網友紛紛指責動手的男大生，「這男的真有病」；「還教育學系的，出社會咋辦？」；「男生肯定有家暴傾向」；「學校食堂用書包站位沒毛病啊」；「看小姑娘好欺負是不？校霸？」。