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上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

 圖、文/Ｖ仔

在疫情期間立志要變成小當家的我，現在依舊只能煮出暗黑料理，不過為了朝小當家邁進，我可是訂過不少平台的蔬菜箱(當然最後是我媽接手煮)，如果有分會員等級的話，不用懷疑我絕對是VIP無誤，對於蔬菜箱我有3大標準，就是「速度、新鮮度、划算度」，現在就帶大家一起來開箱「熊媽媽蔬菜箱」。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

裡面有小白菜、小松菜、空心菜、青江菜、高麗菜、絲瓜、鴻禧菇、金針菇、馬鈴薯、洋蔥、辛香料(蒜、薑、辣椒)，共有5個葉菜類、2個菇類、2個根莖類、1個瓜果類、1個辛香料，總共是$450元。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

我們家用「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理，解決我們家3個人的3天晚餐，奉上食譜給大家參考

DAY 1

#絲瓜金針菇
先炒絲瓜，開始出現透明狀後，加入金針菇+水悶煮，可加一點蝦米提味

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

#洋蔥炒蛋
洋蔥切絲，先熱油快炒至微金黃色，再下蛋液，最後胡椒及鹽調味

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

#蠔油小松菜
清燙小松菜後用蠔油香油調味

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

DAY 2

#蒜炒高麗菜
熱油先爆炒蒜及紅蘿蔔，之後放入高麗菜，鹽巴調味，蓋上鍋蓋悶至軟可起鍋

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

#馬鈴薯燉肉
先炒洋蔥絲跟肉塊，起鍋旁邊待命，川燙馬鈴薯跟紅蘿蔔至水滾可起鍋，最後熱鍋熱油把洋馬鈴薯紅蘿蔔一起放入翻炒均勻，放入肉及洋蔥絲，加入日式醬油、味霖、胡椒粉適量、米酒些許調味，悶煮15分鐘至30分鐘即可

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

#鴻禧菇小白菜
先蒜炒鴻禧菇至軟，調成中火炒小白菜，鹽巴調味即可起鍋

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

DAY 3

#台版青江飯菜
青江菜及鴻禧菇及紅蘿蔔切丁，米洗淨後放置電鍋，加入上述材料及些許醬油鹽巴胡椒調味，按下煮飯，電鍋跳起來即完成

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

#沙茶空心菜
熱鍋熱油蒜末炒空心菜切段，最後加入沙茶醬調味

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

再來就要進入評分模式

首先「速度」部分，真的是要站起來幫熊媽媽拍手，我上午訂下午就到了!!!!!!!!光是這個速度就打趴很多蔬菜箱，我有訂過需要等3天以上的，這種我就會被我媽唸怎麼要這麼久，然後就會被列為黑名單，在訂熊媽媽的時候，看到選項裡，最快3小時就能到貨，上午訂下午到晚上就能煮了，這點真的是有夠讚。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

再來「新鮮度」部分，我很喜歡熊媽媽每一樣蔬果都是分袋包裝(上面有些還會標註產品資訊)，很乾淨、整齊，菜也不會都混在一起，這樣也能維持比較久的新鮮度，葉菜看起來都很完整，沒有爛掉或破掉的狀況，總體來說，在吃的時候，我們家有驚豔到「高麗菜」和「青江菜」，吃起來超鮮甜，後來上網查才知道，熊媽媽的蔬菜都是產地直送，所以非常新鮮。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

最後「划算度」部分，這一箱$450元的蔬菜箱，解決我們全家的3天晚餐，整個是划算到不行，才剛煮完就被我媽order下禮拜要再訂一箱，總體來說，我覺得熊媽媽給我「菜市場的新鮮度」，但卻有「超市的購買體驗」，CP值非常高，已列入可回購名單內。

▲上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理。（圖／Ｖ仔提供）

開箱雲導購連結限定使用喔，謝謝。

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