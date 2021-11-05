南投縣立體育場跑道年久損壞　縣府砸3200萬明年1月封場整修

▲南投縣立體育場跑道明年初將動工整修，圖為3月全縣幼兒足球賽情形（下同）。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為改善民眾運動環境、促進運動人口倍增，將投入中央補助和地方自籌共計3200萬元經費，辦理縣立體育場跑道整修工程，目前工程已辦理發包，預計明（111）年初動工整修、5月中旬完工，屆時將有全新的跑道供縣民運動使用。

縣府指出，縣立體育場跑道於96年整修完成，期間辦理過97年全國中等學校運動會、100年全國中等學校田徑錦標賽、101年全民運動會及104年全國原住民族運動會，同時每年在此舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會，以及跨年晚會等，也是縣民平日運動的熱門場地；因夏季高熱多雨、歷經14年高密度使用，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損、周邊地坪嚴重破損突起，影響功能和安全。

南投縣長林明溱因此責成教育處，積極向教育部體育署爭取前瞻經費，並於109年9月30日提報計畫，終於今2月20日正式獲核定補助「南投縣立體育場跑道整修工程」2640萬元，縣府則自籌560萬元，總計3200萬元，準備重新打造一座一般民眾與競技選手均適合運動的標準競技運動場所。

縣府指出，本工程已於今年10月15日完成工程發包作業，因將於12月4至7日舉行第69屆全縣運動會、12月底舉辦跨年晚會，故將於111年1月4日正式開工，工期為120日曆天，將針對田徑場跑道整修（含認證）、推擲區整建（弓形區）、跳遠區及周邊地坪整建等工作項目進行整修，預計在111年5月中旬將有一座全新的跑道供縣民使用。



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