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2021桃園萬聖城　開啟你的「搞怪」實驗室！

▲2021桃園萬聖城以「瘋狂實驗室」為主題，吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友前來。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

今年2021桃園萬聖城以「瘋狂實驗室」為主題，10月30日起在桃園高鐵站前廣場舉行，活動為期9天，周末還有許多精彩的系列活動，6日有「瘋狂魔術秀」、「雲豹籃球隊」以及「萬聖動物狂歡節」；而7日更有大小朋友最愛的「天竺鼠車車」見面會，熱鬧非凡！

特地帶著孩子前來的民眾表示，「小朋友有一起跳舞，很好玩，很有趣。我們已經從下午就來這裡，預計還會繼續玩到晚上。萬聖城很適合闔家大小一同前來，歡迎大家一起來桃園。」

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▲▼2021桃園萬聖城業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲去年的人氣角色「南瓜人」今年換上全新裝扮登場。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

這次設置了7個大型主題裝置藝術，除了保留了去年的人氣角色，「南瓜人」和「骷髏人」也換上全新裝扮，造型中更增添吸睛亮點，還有可愛的撩妹金句；同時更打造出「科學怪人」、「螢光小女孩」及「拜金蜘蛛」一起加入搞鬼行列，精彩度再升級。民眾說，「我覺得每一個展區都很漂亮，因為各區都有不一樣特色，像我就很喜歡月球和演唱會區。」

期間限定的桃園萬聖城吸引爸爸媽媽帶著小孩及毛孩，在不同裝置藝術前拍照互動，可愛模樣相當吸睛。發揮創意裝扮的民眾說，「我扮演的是魷魚遊戲裡，那個賺了456億韓元獎金的男主角。因為這部戲劇最近很夯，所以就想說萬聖節可以扮裡面的角色應該會很有意思。」

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲美食市集讓你從白天玩到晚上，也不用擔心肚子會餓。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

搭上影集「魷魚遊戲」的熱潮，在桃園萬聖城挑戰經典橋段，每天晚上6點15分起和裝置藝術之一的幽靈小鬼來場「魷魚遊戲」，挑戰「123木頭人」，體驗爆棚的刺激感受。周邊還設有美食市集，滿足你的五臟六腑。只要在任一裝置藝術拍照打卡，並完成指定任務，還有機會得到萬聖城限量的專屬小禮。

▲▼2021桃園萬聖城業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲光雕秀精彩的聲光效果，吸引許多民眾拍照打卡。

每天晚上6點到10點，每半小時在舞台還有精彩光雕秀，聲光效果在夜晚更顯震撼。活動期間只到11月7日，把握最後一個周末，來到桃園萬聖城體驗白天及黑夜不同的萬聖氛圍，無論全家大小出遊，還是想來拍照打卡，逛上一整天都不會膩。

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